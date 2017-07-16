Какое мороженое на самом деле любят минчане? 14 16.07.2017, 11:19

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Ежегодно каждый житель Минска – включая младенцев – съедает примерно по 3 кг мороженого.

Журналисты citydog.by попросили у самых крупных белорусских производителей назвать те марки их мороженого, которые минчане скупают за милую душу.

МИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ №2

Как нам рассказали в отделе маркетинга, в 2016 году продукция хладокомбината составляла 40% от городских продаж мороженого. И «Каштан» – явный фаворит у минчан.

«МОРОЗПРОДУКТ»

Слоган торговых марок «20 копеек» и «28 копеек» – «Вкус, знакомый с детства». Вероятно, именно из-за чувства ностальгии по былым временам и советскому мороженому минчане и покупают его.

Пломбир с кусочками ягод и фруктов во фруктовой оболочке. Клубника, киви, смородина – это далеко не полный список вкусов, которые, по словам производителя, быстро уходят с прилавков.

«ИНГМАН»

Мороженое появилось только в этом году, но раскупается на удивление быстро. К тому же это беларускамоўнае марозіва, что еще больше располагает к производителю.

Яркая и позитивная обертка, оригинальное название и разнообразие вкусов – этого хватило, чтобы полюбиться не только детям, но и взрослым.

«САНТА БРЕМОР»

Как рассказали CityDog.by в компании, самый популярный вкус мороженого у минских покупателей –фисташки-марципан. Этим летом у Soletto появился новый гранатово-лимонный вкус, продажи которого уже набирают обороты.

У этого мороженого так много вкусов, что судить о том, какое больше всего любят минчане, не берутся даже производители.

«Юкки» на рынке уже более 10 лет и держится на лидирующих позициях благодаря классическому вкусу пломбира, который ценят жители Минска. Сейчас в магазинах можно найти пломбир на сливках – это новинка года.

ОАО «БРЕСТСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

На предприятии с уверенностью заверяют: хотя вкусов выпускается много, все равно минчане не перестают любить классический ванильный пломбир. По продажам он почти всегда превышает новомодные разработки.