Шкловского лейтенанта лишили звания 11 16.07.2017, 11:29

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Как для бывшего «вертухая» из Шкловской колонии работа стала домом.

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего начальника отряда исправительной колонии N17, сообщила пресс-служба Могилевского областного суда.

Фамилия осужденного не называется. Известно, что приговор был вынесен 14 марта судом Шкловского района. Начальник отряда М. получил срок за совершение должностных преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.430, ч.2 ст.426 УК.

Судом установлено, что М., являясь должностным лицом - представителем власти, в период с января по 24 ноября 2015г. в нарушение действующего законодательства, регламентирующего порядок и условия исполнения наказания, действуя умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, выходя за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, как по просьбам осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в ИК N17, так и по собственной инициативе доставлял на охраняемую территорию исправительной колонии запрещенные к использованию осужденными предметы, которые как безвозмездно, так и за денежные средства передавал осужденным. Также по просьбам сидельцев офицер за деньги выносил с территории учреждения принадлежащие зэкам вещи. За свои незаконные действия М. получил от осужденных взятки на сумму BYN5,369 тыс.

М. признан виновным в получении взяток и в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий. По совокупности преступлений М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без штрафа, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет, с лишением специального звания - старший лейтенант внутренней службы.