закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 14:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Невский в Орде

3
  • Сергей Алумов, diletant.media
  • 16.07.2017, 11:50
  • 7,319

Когда говорят о государстве и государственных интересах России в Средневековье, сразу возникает улыбка.

Действительно, феодалы, убивавшие братьев и резавшие людей из соседних городов направо и налево, только и думали об объединениях, национальной доблести, противостоянии Востока и Запада. Впрочем, именно такими этих людей пытались выставить конструкторы национальных мифов, что в Западной Европе, что у нас. Это было нормально. Яркий пример такого конструирования — Александр Невский. Сразу возникает много вопросов. Один из важнейших — отношения Александра Невского с Ордой.

Популярно мнение, что Александр Невский предпочел Орду тевтонцам, так как ордынцы не трогали веру подчиненных народов. Это спорное утверждение. У Александра Ярославича просто не было выбора. Силы и полномочия новгородского князя были ограничены, и «объединить Русь против монголов» Александру просто никто бы не дал. Не нужно забывать, что в те годы Русь — феодальная страна с множеством мелких князьков, тут уместно английское «warlords». Собственно, таковым и был Невский для Новгорода, где его княжеская власть, была сильно ограничена. Тевтонцы в современности приобретают окрас «тлетворного Запада» из советской пропаганды, а на деле они те же головорезы, сражавшиеся за землю. Перед Александром была задача уберечь свой город (пока он был тамошним князем), а лучше еще и для себя что-то напрямую выбить. А конкретно — Владимирский престол.

Редкая старая икона с более азиатскими чертами лица у Александра

Будучи старшим сыном, Александру полагался Киев, центр Руси. Однако после татарского набега Киев не представлял уже из себя никакой ценности. А Владимир, полагавшийся второму сыну, представлял. Александр Ярославич поехал в Орду и «жаловася [Батыю] Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отческие ему поймал, и выходы и тамги хану платит не сполна». Это сработало, и вместе с карательным отрядом Неврюя Александр сжег тогдашнюю столицу Владимир и согнал брата с великокняжеского престола. Тот в итоге бежал в Швецию. Тут и начинается настоящее великое княжение Александра — в 1253 году.

Более славянские черты Александра

Так, но это Великое княжение, а что же стало с Новгородом? Оттуда Александр ушел в 1252 году, оставив княжить сына Василия. Пять лет все идет своим чередом, но вдруг татары решают «закрутить гайки», они жаждут новой дани и потому затевают перепись населения. Непокорный Новгород не соглашается быть «учтенным», ведь формально татары так и не захватили его. Ни народ, ни вельможи, ни князь Василий не собираются подчиняться татарам… И тут Невский делает ход конем: он заключает сына в кандалы, отрезает и отсекает носы, уши, руки, глаза вельможам… С тех пор Новгород стал платить дань Золотой Орде.

Генрих Семирадский. Князь Александр Невский принимает папских легатов. 1876 год

Сергей Алумов, diletant.media


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»