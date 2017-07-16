Невский в Орде 3 Сергей Алумов, diletant.media

16.07.2017, 11:50

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Когда говорят о государстве и государственных интересах России в Средневековье, сразу возникает улыбка.

Действительно, феодалы, убивавшие братьев и резавшие людей из соседних городов направо и налево, только и думали об объединениях, национальной доблести, противостоянии Востока и Запада. Впрочем, именно такими этих людей пытались выставить конструкторы национальных мифов, что в Западной Европе, что у нас. Это было нормально. Яркий пример такого конструирования — Александр Невский. Сразу возникает много вопросов. Один из важнейших — отношения Александра Невского с Ордой.

Популярно мнение, что Александр Невский предпочел Орду тевтонцам, так как ордынцы не трогали веру подчиненных народов. Это спорное утверждение. У Александра Ярославича просто не было выбора. Силы и полномочия новгородского князя были ограничены, и «объединить Русь против монголов» Александру просто никто бы не дал. Не нужно забывать, что в те годы Русь — феодальная страна с множеством мелких князьков, тут уместно английское «warlords». Собственно, таковым и был Невский для Новгорода, где его княжеская власть, была сильно ограничена. Тевтонцы в современности приобретают окрас «тлетворного Запада» из советской пропаганды, а на деле они те же головорезы, сражавшиеся за землю. Перед Александром была задача уберечь свой город (пока он был тамошним князем), а лучше еще и для себя что-то напрямую выбить. А конкретно — Владимирский престол.

Редкая старая икона с более азиатскими чертами лица у Александра

Будучи старшим сыном, Александру полагался Киев, центр Руси. Однако после татарского набега Киев не представлял уже из себя никакой ценности. А Владимир, полагавшийся второму сыну, представлял. Александр Ярославич поехал в Орду и «жаловася [Батыю] Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отческие ему поймал, и выходы и тамги хану платит не сполна». Это сработало, и вместе с карательным отрядом Неврюя Александр сжег тогдашнюю столицу Владимир и согнал брата с великокняжеского престола. Тот в итоге бежал в Швецию. Тут и начинается настоящее великое княжение Александра — в 1253 году.

Более славянские черты Александра

Так, но это Великое княжение, а что же стало с Новгородом? Оттуда Александр ушел в 1252 году, оставив княжить сына Василия. Пять лет все идет своим чередом, но вдруг татары решают «закрутить гайки», они жаждут новой дани и потому затевают перепись населения. Непокорный Новгород не соглашается быть «учтенным», ведь формально татары так и не захватили его. Ни народ, ни вельможи, ни князь Василий не собираются подчиняться татарам… И тут Невский делает ход конем: он заключает сына в кандалы, отрезает и отсекает носы, уши, руки, глаза вельможам… С тех пор Новгород стал платить дань Золотой Орде.

Генрих Семирадский. Князь Александр Невский принимает папских легатов. 1876 год

Сергей Алумов, diletant.media