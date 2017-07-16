Мадуро заставили согласиться на Народный референдум оппозиции 7 16.07.2017, 11:56

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Николас Мадуро

Главной вопрос референдума – проведение в стране новых свободных выборов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в субботу, что согласен с проведением Народного референдума оппозиции, однако призвал провести его мирно, сообщает ria.ru.

Ранее оппозиционный парламент одобрил проведение в воскресенье референдума, а блок «Круглый стол демократического единства» утвердил три вопроса, на которые должны будут ответить граждане. Вопросы выносятся следующие: «Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания без предварительного одобрения венесуэльского народа?», «Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?», «Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции, проведены свободные выборы и создано правительство национального единства?».

«Пожалуйста, проводите свой внутренний референдум правых партий, очень хорошо, но призываю венесуэльцев, чтобы в это воскресенье они приняли участие в запланированных политических событиях мирно, с уважением к идеям и миру», — приводит канал NTN24 заявление Мадуро.

Параллельно с референдумом оппозиции в Венесуэле провластными силами проводится репетиция голосования по выборам членов национального учредительного собрания, созыв которого оппозиция считает нарушением конституции. Мадуро призвал граждан участвовать в этом мероприятии. Само голосование назначено на 30 июля.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.