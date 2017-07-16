Анатолий Ярмоленко: Пить надо меньше 25 16.07.2017, 12:05

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АНАТОЛИЙ ЯРМОЛЕНКО

В концерте на «Славянском базаре» в Витебске участвовали сразу три поколения Ярмоленко.

«Сябры» отметили 45-летие концертом на «Славянском базаре». Правда, перед юбилейным концертом пришлось поволноваться – клавишник группы Николай Сацуро сломал ногу и не смог приехать в Витебск. Так что срочно искали ему замену, пишет kp.by.

За роялем практически весь концерт сидел 20-летний Роман Волознев, которого зрители могут вспомнить по участию в «Новой волне». А еще три месяца назад он оказался в том самом поезде из Москвы, что попал в серьезную аварию. Мы писали о том, что Рома пострадал в инциденте на железной дороге – но сейчас уже все хорошо.

Поздравить «Сяброў» вышли их давние друзья – Лев Лещенко и Тамара Гвердцители.

Правда, замечательная грузинская певица почему-то стушевалась, когда произносила поздравительную речь. Как будто забыла, как зовут лидера группы – и Ярмоленко шепнул ей на ухо: «Анатолий Иванович».

Анатолий Ярмоленко вместе с Тамарой Гвердцители спели песняровскую «Молодость моя Белоруссия»

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вместе с Гвердцители они спели песняровскую «Молодость моя Белоруссия», а со Львом Лещенко - его песню «Родная земля». Все ждали, конечно, исполнит ли Анатолий Ярмоленко свой хит «Вы шумiце, бярозы» на новый мотив. Напомним, автор музыки Эдуард Ханок запретил ее петь, и вообще собирается подавать на Ярмоленко в суд. Спели они новую старую песню дуэтом с Русланом Алехно. Было ощущение, что зрители не очень-то заметили различие и с удовольствием подпевали «А я лягу, прылягу…».

«Сябры» спели новую старую песню «Вы шумiце, бярозы» дуэтом с Русланом Алехно

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В концерте участвовали сразу три поколения Ярмоленко. Алеся со своим сыном Анатолем даже спели дуэтом песню. За кулисами шутили, что пора уже и младшего Макара, которому исполнился всего год и месяц, выводить на сцену. Но на самом деле его даже в Витебск не взяли – рано еще.

Алеся со своим сыном Анатолем даже спели дуэтом песню

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но младшенький поет вовсю, - рассмеялась Алеся, отвечая на вопрос журналистов. - А вот Анатоля я брала на «базар» 17 лет назад, мы недавно вспоминали эту историю. Анатоль, наверное, будет артистом, а не дипломатом, как мне когда-то мечталось. Мы три года жили в Австрии, он учился там в консерватории, поступил сам. И уже никто не сможет сказать, что кто-то его устроил – там эта система просто не работает. Через три года, когда мы должны были вернуться домой, он сказал, что любит Беларусь и хочет жить в Минске. Анатоль сейчас учится тут и работает с папой.

Петр Елфимов на "Славянском базаре"

Фото: kp.by

- Не исключено, что появятся когда-нибудь молодые «Сябры». Практически у всех наших музыкантов есть дети, вот они и продолжат наше дело, - пошутил Анатолий Иванович.

Спрашивали у Анатолия Ярмоленко, как он относится к тому, что сейчас на всех меропириятиях выступает госансамбль «Песняры», в котором не осталось уже ни одного музыканта, работавшего с Мулявиным.

- Я считаю, это неправильно. Я сразу сказал: после смерти Мулявина «Песняры» для меня исчезли. У Мули было мышление, что бы он ни делал, это было сильно и со вкусом. Его видение, его специфический тембр – вот что отличало «Песняров». Если бы Мулявин был жив, пусть и прикован к постели, он мог бы руководить группой. И тогда все было бы иначе… Музыканты считают, что вправе называть себя «Песнярами»… Они просто вправе петь этот репертуар. Составов много, кто-то поет лучше, кто-то хуже. Наверное, самые лучший - тот состав, в котором есть Валерий Дайнеко. Всем зарабатывать надо, я понимаю. Но можно просто представляться солистом «Песняров», а не использовать бренд для того, чтобы называть всю группу.

На вопрос, как сохранить голос и хорошо выглядеть в почти 70 лет, Анатолий Ярмоленко ответил кратко: «Пить надо меньше».