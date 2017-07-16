Как гомельская таможня у частника фуру «отжимает» 1 16.07.2017, 12:21

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Декрет Лукашенко сыграл «злую шутку» с директором гомельской фирмы.

На грузовик наложили арест из-за того, что его хозяевам инкриминируют нарушение условий декрета Лукашенко № 6 о стимулировании предпринимательства в сельской местности. Владельцы автомобиля утверждают, что ничего не нарушали, пишет gomel.today.

Таможня не дает добро

23 июня Экономический суд Гомельской области удовлетворил иск Гомельской таможни к ООО «Оконная индустрия» о взыскании с нее 33 тысяч рублей таможенных платежей и НДС за несоблюдение требований декрета № 6. Еще в апреле на имущество фирмы в виде автомобиля Iveco ML 80E был наложен арест. Собственно говоря, именно эта грузовая машина и стала камнем преткновения.

Все началось в мае 2012 года, когда Лукашенко подписал декрет № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности». Для широкой публики этот декрет, в отличие от некоторых других, так бы и остался неизвестным. Если бы не одно «но» — этот правовой акт предоставлял льготы по уплате таможенных пошлин на ввоз автотранспортных средств и НДС. Говоря проще, освобождал от них. Посмотрим на вещи объективно — каждый воспринял эту «свободу» по-своему. Кто то, может быть, законопослушно ринулся поднимать предпринимательскую активность на селе, открывая торговые точки или мастерские в отдаленной глухомани для бабушек-пенсионерок. Другие же, пользуясь декретом, под сурдинку завозили дорогие авто для поднятия собственной самооценки и удовольствия.

Директор ООО «Оконная индустрия» закупил в рамках этого декрета не престижную легковушку, а рабочий грузовик. На Iveco весьма удобно было возить оконные рамы для их установки у клиентов, другие рабочие материалы. Бизнес шел непросто, но время от времени работа была. В 2016 году случилась неприятная история с тяжелым ДТП, и директор фирмы получил два года ограничения свободы, в просторечии именуемой «химией». Споры о том, кто был виноват в том злосчастном происшествии, идут до сих пор. Но к данному делу это отношения не имеет. То ДТП случилось на частном автомобиле и в нерабочее время.

Однако еще в 2014-2015 года за незначительные нарушения ПДД на автомобиле Iveco, принадлежавшем фирме, инспекторами ГАИ несколько раз останавливались два разных водителя. В ходе дальнейших разбирательств у таможенников возникло подозрение, что грузовик использовался в личных целях. Это и стало основанием для таможенной проверки, ареста автомобиля и подачи иска в суд.

К себе домой — не значит в личных целях

Из-за вынужденного отсутствия владельца фирмы ее директором стала его мать Надежда Павловна. Решение суда она называет несправедливым и уже подала на него апелляционную жалобу. По мнению женщины, ни о каком нецелевом использовании автомобиля речь идти не может. Оба водителя числись работающими в данной организации по договорам подряда. Тогда почему же суд не принял это во внимание? Оказывается, их договоры найма, путевые, накладные, акты выполненных работ, вместе с различным оборудованием были похищены из офиса летом 2015 года. По этому поводу подавалось заявление в милицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. При этом данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела суду было предоставлено.

Кроме этого, суду были переданы также копии гражданско-трудовых договоров, заключенных с обоими водителями.

Тем не менее, все это во внимание принято не было. Сомнения у суда вызвало то обстоятельство, что в указанный период никаких отчислений в ФСЗН на данных работников по договорам подряда — не поступало. Однако в апелляционной жалобе говорится: «Отсутствие данной информации в ФСЗН может свидетельствовать только о том, что работы выполнены, но не оплачены».

Еще в мотивировочной части решения суда указывается, что в данных договорах не указано, что водители выполняют свою работу именно на автомобиле Iveco ML 80E, VIN-ZCFA 80A0002097058. Но директор Надежда Павловна поясняет, что иного транспортного средства у фирмы в то время просто не было.

Директор фирмы утверждает, что определенную неясность в ход дела внесли неточные показания водителей. Которые, в свою очередь, были вызваны не совсем корректно сформулированными вопросами. Так, один из водителей вывозил древесный мусор, собранный на участке, прилегающем к территории организации, по поручению ее руководителя. При этом ему разрешено было забрать эти отходы себе домой. Как пишется в апелляции, недостаточно образованный водитель смешал понятия «в личных целях» и «к себе домой».

Существенно, что во всех эпизодах, когда спорный автомобиль задерживался ГАИ, вместе с водителями в нем находился и тогдашний директор организации. Уже одно это обстоятельство, по мнению Надежды Павловны, исключало использование автомобиля «в личных целях».

В своей жалобе лишившиеся автомобиля просят апелляционную инстанцию Экономического суда Гомельской области отменить решение о взыскании с них 33 тысяч рублей. Надо отметить, что изначально таможня, кроме этой суммы, насчитала еще и пеню в 18 тысяч рублей. Но экономический суд Гомельской области решил ограничиться лишь ввозной пошлиной и НДС.

Сегодня одни говорят о «бесконечных гонениях на предпринимателей». В том числе — о некой «охоте» за автомобилями, завезенными по льготному Декрету № 6. Другие — требуют наведения элементарного порядка в деятельности как государственных, так и частных организаций. А владельцы арестованного автомобиля надеются, что в их случае все же будет установлена справедливость. Которая в переводе на латинский язык и означает — «Юстиция»...