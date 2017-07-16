Антон Геращенко: На руках у украинцев находится почти миллион «стволов» 4 16.07.2017, 12:30

5,331

Антон Геращенко

Граждане Украины легально владеют 900 тысячами единиц огнестрельного оружия.

В настоящий момент на руках у украинцев официально находятся 900 тыс. единиц оружия, сообщил в эфире передачи «Гордон» депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко.

«Из них где-то 130 тыс. [единиц] - нарезных и порядка 800 [тыс.] с копейками — гладкоствольных», — уточнил парламентарий, заметив, что относительно того, сколько именно в Украине «незарегистрированного оружия» — «точной цифры нет».

«На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно», — также пояснил Геращенко, добавив однако, что «цифры могут быть разные, но все они не являются точными и истиной в абсолютной инстанции». Так он отреагировал на вопрос о том, что в республике на руках у людей, по неофициальным данным, могут находиться около 3−4 млн единиц оружия.

Также депутат заявил, что считает «правильным вариантом» проведение в Украине «консультативного референдума» по вопросу о легализации оружия. Об этой дискуссии Геращенко в принципе отозвался как о «крайне сложном вопросе».