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Фотофакт: Клинтон прячется между Бушами

  • 16.07.2017, 12:34
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Билл Клинтон

Снимок экс-президента США Билла Клинтона повеселил интернет.

На фото он прячется между скульптурами Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

Фото опубликовал в Twitter пресс-секретарь Клинтона Энджел Уренья. «В Техасе все больше», — написал он под снимком.

Клинтон был президентом Соединенных Штатов с 1993 по 2001 год. Перед ним с 1989 до 1993 был Буш. А после его с 2001 до 2009 был сын Буша.


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