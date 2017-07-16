Фотофакт: Клинтон прячется между Бушами
- 16.07.2017, 12:34
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Снимок экс-президента США Билла Клинтона повеселил интернет.
На фото он прячется между скульптурами Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.
Фото опубликовал в Twitter пресс-секретарь Клинтона Энджел Уренья. «В Техасе все больше», — написал он под снимком.
Everything's bigger in Texas. pic.twitter.com/QKuWvzAVDe— Angel Ureña (@angelurena) 14 июля 2017 г.
Клинтон был президентом Соединенных Штатов с 1993 по 2001 год. Перед ним с 1989 до 1993 был Буш. А после его с 2001 до 2009 был сын Буша.