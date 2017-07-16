закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 14:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сенатору Маккейну сделали операцию

5
  • 16.07.2017, 12:59
Джон Маккейн
Фото: forum.md

Сенат США не голосовал без Джона Маккейна по вопросу реформы здравоохранения.

Джон Маккейн будет проходить реабилитацию после операции около недели

Американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну сделали операцию на левом глазу. Об этом сообщает Reuters (перевод – liga.net).

«Сенат задерживает рассмотрение голосования в области здравоохранения, поскольку Маккейн восстанавливается после операции», - отмечается в сообщении.

По информации офиса сенатора, Маккейну удалили из глаза сгусток крови, образовавшийся в результате тромбоза вены сетчатки.

Маккейн отдыхает у себя дома, состояние его здоровья оценивается как нормальное. Сенатор будет проходить реабилитацию после операции около недели.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»