Сенатору Маккейну сделали операцию 5 16.07.2017, 12:59

Джон Маккейн

Фото: forum.md

Сенат США не голосовал без Джона Маккейна по вопросу реформы здравоохранения.

Джон Маккейн будет проходить реабилитацию после операции около недели

Американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну сделали операцию на левом глазу. Об этом сообщает Reuters (перевод – liga.net).

«Сенат задерживает рассмотрение голосования в области здравоохранения, поскольку Маккейн восстанавливается после операции», - отмечается в сообщении.

По информации офиса сенатора, Маккейну удалили из глаза сгусток крови, образовавшийся в результате тромбоза вены сетчатки.

Маккейн отдыхает у себя дома, состояние его здоровья оценивается как нормальное. Сенатор будет проходить реабилитацию после операции около недели.