Уборщицы в Паланге получают зарплату в 1000 евро 7 16.07.2017, 13:11

Гражданам «социально ориентированного» государства остается только позавидовать.

В Паланге растет число туалетов, в этом году их уже 26, присматривающий за ними персонал получает зарплату в размере 1000 евро, а отдыхающие по-прежнему справляют нужду в дюнах.

Директор компании Palangos komunalinis ūkis Константинас Скерус в интервью delfi.lt порадовался, что туалетов в Паланге стало больше. Кроме того, зарплатам людей, которые за ними присматривают, могут позавидовать и вильнюсцы.

"Люди, присматривающие за туалетами, получают 1000 евро. На каждого приходится 4–6 туалетов в день, работают люди по 12 часов. Конечно, у них есть выходные, платим такую зарплату, поскольку иначе не находим работников. Работа тяжелая, не каждый с ней может справиться, сами понимаете. Всякое там находим, все бывает", – сказал Скерус.

По его словам отдыхающие своей культурой пока не радуют, их совсем не заботит состояние общественных туалетов, напротив, они их нисколько не берегут. "Если бы люди были культурнее, было бы лучше. Кажется, что специально так делают, приходишь, а там и стены, и пол выпачканы, что-то поломано, бумага украдена", – вздыхает он.

Скерус прибавил, что все еще есть люди, которым лень идти в туалет, несмотря на то, что по крайней мере на центральном пляже туалетов полно. "Уровень культуры - очень большая проблема. В этом году кажется на центральном пляже, много туалетов. Но все равно ходят в кусты, в дюны и там справляют нужду, это сложно осознать. Мы между собой шутим, что может на следующий год сделать вызов коммунальных служб при помощи смс-сообщений, чтобы прямо к людям с горшками подходили и ширмами, тогда перестанут так делать. Лень им. Я считаю, что все это от лени. Я утром прохожу по дюнам, по сердцу бьет, когда видишь лежащую туалетную бумагу, салфетки. Стараешься, стараешься, а все равно идут в кусты", – сказал Скерус.

Он заверил, что платные туалеты на пляже устанавливали владельцы кафе, а туалеты Лалангской мэрии бесплатные. "Что касается туалетов, к примеру, в Вентспилсе и Лиепае их установить дешевле, поскольку там нет дюн. Нам надо было думать, как через дюны провести канализацию. Этим мы отличаемся", – сказал собеседник.

Он заметил, что от других курортов Паланга отличается натуральностью, к примеру, кабинки для переодевания в Паланге деревянные. "Мы хотим, чтобы было как можно больше дерева. В Латвии кабинки из пластика, а мы хотим быть ближе к природе, чтобы было натуральнее", – сказал Скерус.

Он рассказал, что на пляжах Паланги появится новшество - сейчас оно на стадии испытания, в следующем году его распространят шире. "Мы разработали такие колонки, у них можно умыться, вымыть руки и ноги. До сих пор ничего подобного около пляжа не было. Мы испытываем это новшество, если это техническое решение оправдает себя, то в следующем году такие колонки в большем количестве появятся на пляжах. В них будет нормальная водопроводная вода, ее можно пить, наливать в бутылки. Мы сами разработали эти колонки, фирменные стоят 4000 евро, наши обошлись в 1000 евро. Это новшество, пока оно оправдывает себя, в следующем году планируем установить больше", – сказал собеседник.