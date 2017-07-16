10 признаков того, станете ли вы миллионером 6 16.07.2017, 13:35

Каждый человек может стать богатым, но не каждый пользуется такой возможностью.

Business Insider нашел 10 признаков того, что вам с высокой вероятностью не удастся заработать больших денег. Прочитайте и найдите свои слабые стороны, чтобы их устранить.

1. Вы упорно работаете

В школе нам говорят, что усердная работа — это залог успеха. Но это лишь часть правды, считает финансовый консультант Рик Эдельман. «Если все, что вы делаете в жизни, действительно тяжело, вы никогда не станете богатым. Недостаточно просто усердно работать, чтобы откладывать крупные суммы», — считает Рик. Помимо труда, нужно грамотно вкладывать заработанное, например, в фондовый рынок или другие инструменты.

2. Вы уделяете больше времени экономии и меньше — зарабатыванию денег

Некоторые люди делают значительный акцент на экономии денег. Например, тратят свое время на долгие походы по магазинам вместо того, чтобы использовать его для дополнительного заработка. «Мы настолько сосредоточены на поиске скидок, что упускаем возможности для заработка», — считает долларовый миллионер Стив Сиболд.

Не нужно отказываться от стратегии экономии. Но если вы хотите думать, как богатые, то должны перестать беспокоиться о недостатке денег и сосредоточиться на том, где их можно больше заработать. Богатые люди стараются создать как можно больше источников дохода.

3. Вы покупаете вещи, которые не можете себе позволить

Если ваши расходы превышают доходы, то вы никогда не разбогатеете.

«Я не купил свои первые роскошные часы или машину, пока мои предприятия и инвестиции не принесли несколько надежных источников дохода. Когда я стал миллионером, все еще ездил на Toyota Camry. Будьте известны своими успехами, а не безделушками, которые вы покупаете», — написал миллионер Грант Кардоне.

4. Вы довольны стабильной зарплатой

Обычные люди получают зарплату в зависимости от отработанного времени, а богатые — предпочитают получать по результатам работы на себя.

«Для большинства зарплата — это самый медленный путь к процветанию, который считается самым безопасным. Великие знают, что самозанятость — это самый быстрый путь к богатству», — отмечает Стив Сиболд.

В то время, как представители мирового бизнеса продолжают развивать свои компании и ищут возможность для зарабатывания денег, массы людей гарантируют себе доход, оставаясь на работе со скромной зарплатой, считает Сиболд.

5. Вы не начали инвестировать

Один из самых эффективных способов зарабатывания денег — это инвестирование. Чем раньше вы начнете вкладывать деньги, тем лучше.

«В среднем миллионеры вкладывают 20% своего дохода каждый год», — написал в своем бестселлере «Я научу вас быть богатыми» Рамит Сетти. «Их богатство измеряется не суммами, которые они зарабатывают каждый год, а тем, как они сберегали и инвестировали со временем».

Для вложения денег в простые инструменты не обязательно быть финансовым экспертом. Начните вкладывать деньги во что-то простое и увидите большие доходы в долгосрочной перспективе.

6. У вас нелюбимая работа

Если вы хотите быть успешным, то должны любить свою работу. Это определит вашу дальнейшую жизнь. Многие люди ошибаются, когда выбирают то, что им навязывают другие, например, родители, предлагающие их любимую профессию.

«Когда вы преследуете чужие мечты или цели, вы можете в конечном итоге стать недовольным выбранной вами профессией», — написал исследователь миллионеров Томас Корли в статье «Измени свои привычки, измени свою жизнь». По его словам, вам нужно самим принимать важные решения по поводу выбора работы, иначе вы не сможете заработать, если займетесь тем, что не нравится.

7. Вы редко выбираетесь из «зоны комфорта»

Если вы настроены на богатство, то вам придется привыкать к неуверенности и дискомфорту. Богатые люди ищут комфорт в неопределенности.

«Физический, психологический и эмоциональный комфорт является основной целью мышления среднего класса. Мыслители мирового уровня вычислили, что потребность в комфорте для богатых людей может быть разрушительной. Они учатся чувствовать себя комфортно, работая в состоянии постоянной неопределенности», — утверждает Стив Сиболд.

8. У вас нет финансовой цели

Копить деньги проще, когда у вас есть цель, которую вы хотите достичь. В качестве цели можно использовать: покупку дома, жизнь за границей, путешествия раз в месяц, пенсионные накопления и т.д. Придумайте себе цель и запишите ее на листке бумаги.

«Причина № 1, которую большинство людей не понимает, это то, что они не знают, чего хотят. Богатые люди совершенно ясно понимают, что хотят богатства», — говорит миллионер Т. Харв Экер.

9. Вы сначала тратите, а потом откладываете

Если вы хотите разбогатеть, в первую очередь отложите нужную сумму и лишь потом тратьте оставшиеся деньги.

«Большинство людей сначала платят за жилье, по кредитам, телефонным счетам и т.д.», — отмечает автор книги «Автоматический миллионер» Дэвид Бах. Он предлагает начинать тратить доход с направления денег на сбережения. Еще лучший способ — автоматические отчисления на счет с банковской карты, которые настраиваются в некоторых интернет-банках и не требуют ручного подтверждения.

10. Вы не верите, что можете разбогатеть

«Многие люди считают, что богатство — это привилегия, которая дается только счастливым людям. Честно говоря, в капиталистической стране у вас есть полное право быть богатым», — утверждает Стив Сиболд.

Миллионер советует начать решать проблему с вопроса самому себе: «Почему не я?». Верьте в себя!