К кому по новому закону точно придут «незваные гости» из налоговой 4 16.07.2017, 13:53

Каррикатура: cartoon.kulichki.ru

Вступивший в силу 15 июля закон содержит несколько существенных нюансов.

Вчера вступило в силу постановление Совета министров №516: теперь налоговая может потребовать декларацию, если у нее есть информация от КГБ, МВД, Комитета госконтроля, прокуратуры или Следственного комитета, что стоимость собственности физлиц превышает определенный порог.

Это же касается превышения человеком расходов над доходами, полученными из законных источников, пишет в комментарии к закону издание citydog.by.

Порог этот – не менее 250 базовых величин, т.е. 5 750 руб. – около 3 000 долларов на момент публикации. Требование о декларации (за прошлый календарный год или прошедшие месяцы текущего года) будут давать под подпись «подозреваемому». Если тот в течение 30 дней не представит декларацию на сумму превышения, ему начислят подоходный налог 13%.

В декларации не нужно будет обозначать личные вещи ценой до 2 000 базовых величин (46 тысяч рублей, или 23,4 тысячи долларов). Но согласно новой редакции закона декларировать надо даже имущество, что еще строится, машиноместа в паркингах жилых домов и доли в уставных фондах на сумму более 2 000 базовых величин.

Постановление № 516 называется «Положение о порядке истребования налоговым органом декларации о доходах и имуществе, осуществления контроля в сфере декларирования физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов».

Если вы находитесь за границей или временно нетрудоспособны, декларацию можно будет предоставить чуть позже – но не больше, чем на 3 месяца. Для этого нужно будет решение начальника инспекции, министра по налогам и сборам или его заместителей.