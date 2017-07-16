Белорусы завоевали серебро на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ 1 16.07.2017, 14:10

От золота белорусских гребцов отделило буквально мгновение.

Белорусы Никита Бориков и Ольга Худенко завоевали серебряные награды на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в болгарском Пловдиве, сообщает БелТА.

В байдарке-одиночке на 500 м Никита Бориков уступил всего лишь 0,096 сек. победителю заезда Якубу Завреле из Чехии - 1 мин 35,15 сек.

Третье место в этой дисциплине занял Балинт Копаш из Венгрии.

Один из лидеров женской сборной Беларуси Ольга Худенко также на дистанции 500м в гребле на байдарке стала второй.

В финале престижной дистанции развернулась серьезная борьба. На мгновение быстрее белоруски финишную ленту пересекла Тамара Такач из Венгрии - 1 мин. 47,26 сек. Ольга Худенко уступила сопернице 0,58 сек.

Бронзовую награду в заезде на 500 м завоевала Елена Анишина из России. В байдарке-двойке на 500 м Роман Петрушенко и Виталий Белько не смогли подняться на пьедестал почета, заняв пятое место. Первое место завоевали венгры Бенче Надаш и Шандор Тотка.