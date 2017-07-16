закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 14:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы завоевали серебро на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

1
  • 16.07.2017, 14:10

От золота белорусских гребцов отделило буквально мгновение.

Белорусы Никита Бориков и Ольга Худенко завоевали серебряные награды на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в болгарском Пловдиве, сообщает БелТА.

В байдарке-одиночке на 500 м Никита Бориков уступил всего лишь 0,096 сек. победителю заезда Якубу Завреле из Чехии - 1 мин 35,15 сек.

Третье место в этой дисциплине занял Балинт Копаш из Венгрии.

Один из лидеров женской сборной Беларуси Ольга Худенко также на дистанции 500м в гребле на байдарке стала второй.

В финале престижной дистанции развернулась серьезная борьба. На мгновение быстрее белоруски финишную ленту пересекла Тамара Такач из Венгрии - 1 мин. 47,26 сек. Ольга Худенко уступила сопернице 0,58 сек.

Бронзовую награду в заезде на 500 м завоевала Елена Анишина из России. В байдарке-двойке на 500 м Роман Петрушенко и Виталий Белько не смогли подняться на пьедестал почета, заняв пятое место. Первое место завоевали венгры Бенче Надаш и Шандор Тотка.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»