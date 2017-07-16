10 секретов фастфуда, о которых его работники предпочитают молчать 6 16.07.2017, 14:59

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Стали известны маленькие хитрости ресторанов быстрого питания.

С фастфудом сегодня знаком каждый современный человек, ведь в бешеном ритме жизни все больше ценится скорость и простота быстрой еды, а также ее насыщенный вкус.

AdMe.ru разобрался в хитростях ресторанов быстрого питания и пришел к выводу: злоупотреблять таким перекусом не стоит.

10. Существуют лучшие часы для фастфуда

Оптимальное время для посещения ресторана фастфуда — так называемые загруженные часы (между 11:00 и 13:00, а также в период с 18:00 до 20:00). Конечно, найти свободный столик в это время тяжело, зато еда долго не залеживается на кухне и ее не разогревают повторно.

9. Хотите суперсвежую картошку фри — заказывайте без соли

Если вы любите исключительно только что приготовленную картошку фри, попросите официанта порцию без соли. Так как картофель солят сразу же после готовки, персоналу придется приготовить несоленую порцию специально для вас.

8. Запах из кухни — часть маркетинга

Проходя мимо заведений фастфуда, замечаешь, как призывно пахнет оттуда вкусной едой. И это неспроста. Многие рестораны предпочитают удостовериться, что запахи с их кухни достигают носа прохожих, а некоторые даже специально оставляют дверь на кухню открытой.

7. Кола стоит дешевле чая, потому что вызывает аппетит

Обычно в заведениях фастфуда сладкие газированные напитки стоят дешевле, чем чай. Все для того, чтобы люди делали выбор именно в пользу первых: сладкой водой невозможно утолить жажду (и вы будете покупать напиток снова и снова), а углекислый газ вызывает аппетит.

6. В картошке фри 19 ингредиентов

Тот самый вкус картошки фри из ресторана быстрого питания достигается за счет сочетания около двух десятков ингредиентов. В основе, конечно же, картофель. Среди остальных 18 ингредиентов — различные масла, усилители вкуса и многие другие пищевые добавки, которые не позволяют считать это блюдо полностью безобидной пищей.

5. Приходить рано утром не лучшее решение

Быть первым во всем — весьма похвальное стремление, но только не тогда, когда дело касается фастфуда. Не спешите приходить к открытию заведений быстрого питания: оборудование в них чистится с помощью сильных химикатов, которые могут все еще оставаться на поверхности машин с утра и, как следствие, попадать в пищу.

4. Сегодня «быстрая еда» еще более жирная, чем 30 лет назад

Сегодня порции нашей любимой еды стали больше, а значит, количество калорий тоже возросло. Так. чизбургер содержит на 75 % больше калорий, чем его «собрат» родом из 80-х. Картофель фри 20-30 лет назад был почти в 2 раза менее калорийным, а пицца прибавила 70 %.

3. Сахар в молочном коктейле превышает суточную норму в 2–3 раза

Еще одним популярным продуктом ресторанов быстрого питания, особенно в теплое время года, является молочный коктейль.

Суточная норма потребления сахара человеком составляет 25–50 граммов, в то время как один молочный коктейль содержит в себе все 80.

2. Есть руками вкуснее

Вы когда-нибудь задумывались, почему в большинстве заведений быстрого питания не предлагают столовые приборы? Ответ может быть такой: когда человек ест руками, он получает большее удовольствие, и как следствие, съедает больше.

1. Автоматы с газировками — ужасно грязное место

Автоматы, которые разливают сладкую газировку в ресторанах фастфуда, очень трудно мыть. Представьте, сколько там скапливается микробов, бактерий и плесени, ведь сладкая среда очень благотворно влияет на этих «жителей».