Конторские шныри и мелкие стукачи 4 Алина Витухновская

16.07.2017, 15:33

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Как выглядят «культурные» пособники оккупантов.

«ЛНР» и «ДНР» возникли в результате масштабнейшей спецоперации по пропагандистской и агентурной работе на востоке Украины. Вскоре за аннексией Крыма в эти области проникли российские спецслужбы, подготовив условия для широкого вооруженного мятежа.

В настоящее время территории Луганской и Донецкой областей Украины являются территориями, оккупированными Россией.

Таким образом, любые публичные действия (культурные мероприятия, в том числе), проводимые на этих территориях являются актом поддержки оккупантов.

Неудивительно, что представителями литературного «русского» мира - являются самоназванные поэты и писатели, режиссеры и иже с ними, которые при ближайшем рассмотрении - и это в лучшем случае (!) являются просто графоманами и непрофессионалами, но в худшем и часто - конторскими шнырями, бывшими комсомольскими гетерами, мелкими стукачами.

Я не принимаю ни прямо, ни косвенно участия в каких либо мероприятиях (в том числе литературных), инициированных государством РФ в качестве гиперкомпенсации внешней агрессивной захватнической политики - аннексия Крыма и пр. Не контактирую с людьми, участвующими в этом военном преступлении. Прошу не беспокоить меня - ни деньги (гонорары, премии), ни старые знакомства не являются основанием втягивать меня в ваш позорный карнавал.

P.S. Интересно, понимают ли те люди, что принимают участие в литературном карнавале пионерлагерного уровня, что они участвуют в военных преступлениях? Уверена, понимают. Каков их резон? Резона нет. Жалкое тщеславие лишь. Но разве может быть удовлетворенно даже жалкое тщеславие теми подачками, что дает им власть? Нет. То есть, мы имеем дело не с падением даже - это очень романтичный термин. И не с низостью. С чем-то утробно-животным. С деградацией.

Алина Витухновская, «Фейсбук»