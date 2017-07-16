Самая таинственная часовня Беларуси стоит прямо посреди леса 2 16.07.2017, 15:20

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Фото: catholic.by

Святая Месса проходит здесь раз в год, в первое воскресенье июля.

Трудно поверить, что на снимках известного фотохудожника Виктора Малыщица белорусская часовня, настолько нереально она выглядит. Стоит часовня прямо посреди леса у почти неживой деревни Дубок недалеко от берега Вилии, пишет nn.by.

Фото: catholic.by

Соорудили ее в 1929 году, часовни нет еще и ста лет. Почти все время она закрыта. Святая Месса здесь проходит раз в год, в первое воскресенье июля во время ежегодного фестиваля, на который в лесную чащу к часовне съезжаются верующие. Электричества, кстати, здесь нет.

Фото: catholic.by

«Помню, намучился, пока отыскал это место, — вспоминает Виктор Малыщиц. — А в деревне и не у кого спросить — ни одной живой души. Совершенно случайно на него наткнулся. Стоит часовня чуть сбоку от Дубка, неподалеку от берега Вилии. Там еще по дороге можно увидеть старый развалистый толстый-толстый дуб. Кстати, заметил вот что. По Вилии сплавляется много байдарочников, и у них на картах эта часовня нанесена. Многие из них останавливаются, приходят к часовне».

Фото: catholic.by

Надо сказать, что снимки Малыщиц сделал год назад. С новой крышей часовня выглядит совсем иначе.

Фото: catholic.by

Эти фото сделаны во время фестиваля, который прошел неделю назад.

А вот старые фото часовни, которые отыскал Кастусь Шиталь.

Фото: catholic.by