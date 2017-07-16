Милиционеры забрали у активиста компьютер, чтобы смотреть видео «ВКонтакте» 4 16.07.2017, 15:52

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Технику у активиста милиционеры забрали еще в марте.

Активист Станислав Павлинкович уже четыре месяца не знает, что случилось с его техникой, которую у него изъяли 7 марта. По его словам — без протоколов.

Станислав Павлинкович был активным участником акций протеста против Декрета №3 — именно с этим он связывает появление у него дома сотрудников милиции в преддверии Марша нетунеядцев 15 марта. Милиционеры заявили, что его подозревают в распространении порнографии, пишет mspring.online.

— Пришли двое сотрудников Ленинского РОВД, из отдела наркоконтроля. Фамилий не знаю, помню, что был старший лейтенант и капитан. Они якобы проводили проверку по факту размещения во «ВКонтакте» видеоролика непристойного содержания. Я попросил их предъявить доказательства. На моей странице мы ничего с порнографическим содержанием не обнаружили. Уже в РОВД мне показали какой-то распечатанный скриншот из видеоролика 6-летней давности, который я якобы размещал у себя. Но там ничего даже нельзя было разглядеть. Компьютер и монитор изъяли, — рассказал Павлинкович.

По его словам, он отказался от дачи показаний, после чего ему сказали, что дело передадут в Следственный комитет.

— Копии протоколов изъятия техники мне предоставлены не были. Прошло уже более 4-х месяцев, однако мне ничего не сообщили и не вернули. Я даже не знаю, в каком статусе по этому делу я прохожу и когда мне вернут компьютер, — возмутился активист.

Он направил в Ленинский РОВД заявление, в котором попросил вернуть технику и сообщить его статус по делу.