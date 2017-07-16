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17 июля 2017, понедельник, 1:20
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В понедельник в Беларуси ожидается до 25 градусов тепла

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  • 16.07.2017, 16:02
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Днем во многих районах страны возможны небольшие кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 17 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем во многих районах возможны небольшие кратковременные дожди. Также ночью и утром в отдельных районах синоптики предсказывают слабый туман, передает БелТА.

Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем будет 18-23 градусов выше нуля, на юго-востоке страны — до +25.


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