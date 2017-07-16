Лучшие кадры с фестиваля «Басовiшча-2017» 16.07.2017, 16:56

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Фото: charter97.org

Под Белостоком прошел фестиваль музыки молодой Беларуси.

Открывали фестиваль группы BarRokka, Leibonik, SnopSnoŭ и Teleport. В первый день выступали белорусские группы The Superbullz, Re1ikt, Ilo & Friends, .K, «Нагуаль» и сербы Neozbiljni Pesimisti. Хедлайнером первого дня стали брестские панки «Дай дарогу!», которые впервые выступили в Городке.

Хэдлайнерами второго дня стали Naviband, Akute и украинская группа «Вагоновожатые». Слушателей порадовали также группы Stary Olsa, Vuraj, Manietny Dvor.

Минская группа Teleport стала победителем конкурса молодых групп на фестивале «Басовище-2017». Жюри посчитало ее лучшей среди четырех команд, которые выступили в финале. А это кроме Teleport BarRokka, Leibonik и SnopSnoǔ.

Впервые «Басовішча» было проведено в 1990 году. С течением времени праздник стал одной из главных площадок белорусскоязычной музыки. С 1992 по 2009 год проводился конкурс молодых групп, среди победителей которого Znich, Zet,: B: N :, Mauzer и другие.