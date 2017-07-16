Дональд Трамп-младший был прав 16.07.2017, 16:13

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Дональд Трамп-младший

В дни Уотергейта говорили, что дело не в преступлении, а в том, что его пытались скрыть.

В наше время для того, чтобы вызвать народное возмущение, никакого преступления или попытки замести следы уже не надо – достаточно взглянуть на ситуацию не под тем углом.

Последние волнения среди ненавистников Трампа вызваны перепиской от 3-8 июня 2016 года между Дональдом Трампом-младшим и музыкальным продюсером Робом Голдстоуном. Голдстоун выступал в качестве посредника в организации встречи младшего Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой. По словам Голдстоуна, цель встречи состояла в передаче «очень секретной и важной информации», которая «поставит под сомнение репутацию Хиллари и ее отношения с Россией», пишет 7days.us.

Как говорит Голдстоун, ему сказали: «У нее есть информация о незаконных пожертвованиях ее штаба в DNC». Было бы также разумно предположить, что обещанная информация имела отношение к теневой сделке 2013 года с «Уран-1», согласно которой российской компании с тесными связями с Кремлем было разрешено взять на себя контроль над пятой частью всей добычи урана в Соединенных Штатах в обмен на миллионы долларов, пожертвованных от заинтересованных российских лиц Фонду семьи Клинтон и лично Биллу Клинтону.

Однако, 9 июня, когда состоялась встреча, информации о Хиллари не поступило. Весельницкая лишь хотела обсудить Закон Магнитского. Она утверждает, что «никогда не имела никакой вредоносной или засекреченной информации о Хиллари Клинтон». Голдстоун, который, видимо, был введен в заблуждение, назвал это «самой большой глупостью, которую я когда-либо слышал».

Странность этой истории не уступает коллективному фурору, возникшему вокруг российского вопроса. Хотя четыре (или, согласно лагерю Клинтон, 17) спецслужб пришли к выводу, что российское правительство пыталось повлиять на выборы в 2016 году, нет никаких доказательств того, что любая его попытка возымела успех. Дональд Трамп выиграл честно и справедливо, и это нужно признать.

Но те, кто всеми силами пытаются признать недействительными результаты выборов, по-прежнему стоят на своем. Не имея доказательств, они вынуждены прибегать к более туманным, субъективным заявлениям - «обструкция», «вводящее в заблуждение поведение» и, конечно же, «сговор». Но дело не выгорит. Весельницкая не была связана с Кремлем, а Дональд Трамп-младший сказал, что у нее не было материала против Хиллари. Она производит впечатление человека, которому удалось добиться внимания Трампа-младшего, заманив его обещанием важной информации, а после чего поспешившего сообщить, что никогда ничего не обещала.

Ситуация омрачилась еще сильнее, когда выяснилось, что Весельницкая наняла следователя из Fusion GPS, исследовательской демократической фирмы, которая стояла за пресловутым российским досье, сборником необоснованных и зачастую явно ложных предположений насчет связи Дональда Трампа и России. Могла ли реальная цель встречи заключаться лишь в подтверждении прямого контакта между россиянкой и членом семьи Трамп? Fusion GPS заявляет, что любое утверждение о том, что она «организовала встречу или способствовала ей», «ложно». Марк Коралло, представитель адвоката президента Трампа, намекнул, что все было подстроено.

Как бы то ни было, Дональд Трамп-младший был в своем праве, когда изъявил желание получить потенциально полезную информацию о Хиллари Клинтон в разгар политической кампании. А вдруг?.. Любой журналист на его месте сослался бы на право общественности знать о таких вещах.