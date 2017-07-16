На границе с Литвой стоит более 400 грузовиков 2 16.07.2017, 16:34

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Есть очереди и на границе с Латвией и Польшей.

На границе с Литвой стоит более 400 грузовиков — они ждут на выезде из Беларуси. По информации Государственного пограничного комитета, по состоянию на 14.00, в Каменном Логе собралось 180 фур, в Привалке — 110, в Беняконях — 72, в Котловке — 60.

Есть очереди и на границе с Латвией: в Григоровщине — 130 фур, в Урбанах — 100.

На границе с Польшей стоит 15 грузовиков в Брузгах, а в Бресте есть очередь из 40 легковых машин. На границе с Украиной проезд свободный.