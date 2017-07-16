Цикл полураспада 3 Мирильяс Агаев, «Эхо Москвы»

16.07.2017, 16:41

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Фото: Reuters

Итоги парламентских и президентских выборов 2019 года в Турции могут не соответствовать ожиданиям Эрдогана.

15 июля Турция отмечала годовщину прошлогодней попытки военного переворота. Ожидалось, что эти события изменят политическую жизнь страны. Но предполагалось, что основным инициатором этих изменений станет государство. По началу так и происходило. Эрдоган активно использовал пафос военного переворота в своих целях. Благодаря нему, Президент Турции смог добиться того, что не получил электоральным путём. Казалось, что оппозиция потерпела серьезное поражение. Но по мере развития ситуации стало понятно, что, на самом деле, эта победа стала для Эрдогана пирровой. Именно попытка военного переворота может создать угрозы для политической выживаемости команды Эрдогана.

Оппозиция неожиданно стала живучей, способной предложить обществу свою повестку. Сначала это проявилось в 51% в пользу поправок на апрельском референдуме. Затем — в марше и митинге справедливости, которые Республиканско-Народная партия провела в поддержку депутата Эниса Бербероглу, осужденного на 25 лет за шпионаж и госизмену. В ходе этих событий крупные оппозиционные партии объединились, а раскол в рядах Партии националистического действия привел к основанию новой организации во главе с Мераль Акшенер и Умитом Оздагом, которая будет бороться как за электорат националистов, так и за избирателей Партии справедливости и развития. Это приводит к тому, что итоги парламентских и президентских выборов 2019 года могут не соответствовать ожиданиям Эрдогана.

Довольно важной темой с связи с этим вопросом является конфликт Анкары с ЕС и европейскими государствами. Заявления официальных властей о том, что решения ЕС не являются важными и что Брюссель саботирует отношения с Турцией, создают не самую благоприятную обстановку. Обвинения в адрес Анкары усиливают оппозицию, которая считается проевропейской силой. Осуждения со стороны Европарламента являются поддержкой начинаниям турецкой оппозиции. Это очень важно в связи с тем, что в 2019 году голосовать смогут граждане 1999-2001 годов рождения. По данным исследовательского агенства MetroPOLL явка на выборах в возрастной категории 18-24 лет равняется 54%. Усиление оппозиции может помочь ей мобилизовать эту группу населения. О возможности популяризации оппозиции среди молодёжи в Турции говорит их экономическое положение и уровень образования. По данным Турецкого статистического общества уровень безработицы среди граждан в возрасте 15-24 лет в 2017 году равнялся 21 проценту, показав 4% рост по сравнению с 2016 годом. Уровень образования важен так, как за оппозиционеров голосуют жители крупных городов и граждане с высшим образованием. Также растет ценность голосов граждан, проживающих вне Турции. Действия европейских столиц лишь усиливают Эрдогана. Президент представляется в роли жертвы, которую неоправданно наказывают. Результаты референдума в этом сегменте получились оптимистичными: за поправки проголосовали 59% граждан, что выше показателей внутри Турции. В Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Норвегии, Франции поддержавшие поправки партии набрали на 4-10% голосов больше, чем на последних парламентских выборах. Поэтому негативная роль ЕС здесь четко прослеживается.

Турецкая оппозиция с 2007 года семимильными шагами становилась всё популярнее, что привело к необходимости создания коалиционного правительства после парламентских выборов 7 июня 2015 года. Потерпев серьезное поражение на досрочных парламентских выборах 1 ноября 2015 года, казалось, что оппозиция потеряла шанс для создания реальной конкуренции элите. Но данные выборы не стали крахом для неё. Был инициирован референдум, который вместо демонстрации силы Эрдогана лишь раскрыл слабости системы. Именно референдум рискует стать точкой невозврата, после которой турецкая политическая система имеет все шансы трансформироваться.

Мирильяс Агаев, «Эхо Москвы»