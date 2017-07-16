Родственники жертв MH17 протестовали перед посольством РФ в Гааге 8 16.07.2017, 17:10

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Фото: reuters

Родственники погибших на малайзийском «Боинге» выразили протест против попыток Москвы заблокировать расследование крушения.

Три года спустя после крушения над Донбассом лайнера MH17 «Малайзийских авиалиний» родственники погибших провели демонстрацию перед российским посольством в Гааге. Они заявили нидерландскому телевидению в воскресенье, 16 июля, что протест направлен против попыток Москвы заблокировать расследование уголовного дела, передает «Немецкая волна».

Полтора десятка демонстрантов разместили на лужайке перед посольством РФ скамью с табличкой в память 298 пассажиров и членов экипажа погибшего лайнера с надписями на английском языке - «Ожидаем ответственности и полного расследования» и русском - «Человечность превыше политики». В своем письме они призвали российское руководство к конструктивному сотрудничеству со следствием.

Австралия призывает РФ оказать содействие

В тот же день Австралия призвала Москву к сотрудничеству в преследовании ответственных за обстрел самолета. Россия должна придерживаться резолюции ООН 2166 и поддерживать все действия в рамках гражданского и уголовного права, заявила глава австралийского МИДа Джули Бишоп в интервью телекомпании ABC. По ее словам, ответственные за катастрофу могут быть осуждены и заочно.

Een kleine groep MH17 nabestaanden zal zo een uur lang, zwijgend, plaats nemen tegen over de Russische ambassade. pic.twitter.com/mYdHRarGQ6 — Jildou van Opzeeland (@Jilnow) 16 июля 2017 г.

В июле 2015 Россия наложила вето на создание международного уголовного трибунала ООН по делу о крушении малайзийского «Боинга», который 17 июля 2014 года был сбит ракетой из российской установки «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Теперь судебный процесс должен пройти в Нидерландах согласно национальному праву этой страны.

В результате катастрофы погибли все 298 пассажиров и членов экипажа лайнера, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, большинство из них были подданные Нидерландов, а также граждане еще 17 стран, в том числе 38 австралийцев.