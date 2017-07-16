Пять самых полезных продуктов для хорошей памяти 1 16.07.2017, 17:14

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Эти продукты стимулируют работу мозга.

Рано или поздно, все мы рискуем столкнуться с проблемами с памятью. Для того, чтобы этого не случилось, нужно предпринять ряд мер. Медики настоятельно рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, не забывать про физические упражнения и правильно питаться. Эти пять продуктов обладают самыми важными витаминами и микроэлементами для работы мозга и хорошей памяти, пишет sobkor.net.

1. Розмарин. Популярная специя содержит много антиоксидантов. Она также содержит карнозиновую кислоту, которая расширяет церебральные сосудистые ткани. Даже запах розмарина симулирует работу мозга.

2. Жирная рыба – источник кислот омега-3. Лосось, селедь и скумбрия поможет снизить уровень холестерина и оздоровить сосуды головного мозга. Рыба также содержит йод, который улучшает ясность ума.

3. Брокколи может похвастаться необходимым для работы мозга витамином К и магнием. К тому же, в брокколи содержится бор.

4. Морковь неоднократно признавали самым полезным овощем. Улучшить память поможет вещество лютеолин, которое содержится в моркови и помогает бороться с преждевременной гибелью клеток.

5. Грецкий орех. Орехи содержат витамины группы В, жирные кислоты, цинк, магний, витамин Е. все они благотворно влияют на память, развивают мышление и стимулируют работу мозга.