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Дом «Мисс Беларусь» затопило

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  • 16.07.2017, 17:27
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Светлана Кузнецова приехала в отпуск к родителям, но вместо отдыха красавице пришлось спасать их дом от потопа.

Об этом сообщает kp.by.

«Из унитаза бил гейзер - мы шутили, что нефть пошла»

В небольшом доме в частном секторе нас встречают Светлана и ее родители.

- Простите, что без короны сегодня, но нам не до этого. Вчера до 9 вечера мыли и чистили все комнаты, - находит в себе силы улыбаться самая красивая замужняя женщина мира.

Фото: kp.by

ЧП произошло 13 июля. Мама Светланы в это время усадила обедать внуков. И тут как хлынет! Все фекалии и нечистоты из центральной городской канализации потекли прямо в кухню, ванную, техническое помещение, где стоит котел отопления.

- Из унитаза бил гейзер. Сначала решил, что нефть пошла черная. Думаю: «Вот повезло наконец-то в жизни», - шутит отец Светланы Владимир Крук.

- Мы за детей. Никитка кричит: «Эвакуация из помещения!» - как учили в саду. А тут все начало очень быстро растекаться, - добавляет Татьяна Владимировна, мама красавицы.

Минут через 20 - 30 нечистоты были во всей пристройке, затопило на сантиметров 40 в высоту. Светлана Кузнецова показывает снимки, которые сделали во время ЧП. Стулья, кухонные шкафчики, плита, холодильник и вся мебель стоят в бурой массе.

- У меня в это время была фотосъемка в городе. Тут же пришлось все бросить и мчаться домой. Выносили все вещи, которые можно было спасти, - говорит Светлана.

Центральная труба забилась, и стоки хлынули в дом

Спасатели МЧС приехали минут через 30. К этому времени вода начала подбираться из кухни к жилым комнатам. Еще минут 10 - и могла бы и их затопить.

Фото: kp.by

- Воду из дома и подвала откачивали два часа. А потом уехали и оставили с этой вонючей грязью, толстый слой был и на полу, и в шкафчиках. Мол, разбирайтесь, как хотите. Мои родители - пенсионеры. Мы сами все вычищали. Сейчас в доме стоит ужасный запах, придется вскрывать пол, под ним все мыть и дезинфицировать, испорчена мебель, вагонка, которой обшиты стены кухни, котел отопления, бытовая техника. В подвал нанесло сантиметров 30 грязи, нужно нанимать кого-то, чтобы все вынести. И кто должен выплачивать компенсацию за такой ущерб? - возмущена Светлана.

Оказалось, что в тот день забилась центральная труба городской канализации, которая проходит по улице как раз напротив пострадавшего дома. Выше к этой трубе подключен большой микрорайон, несколько предприятий.

- Когда наполнился городской колодец, все городские стоки с большим напором шли по нашей трубе. Текли в кухню. МЧС не успевали откачивать. Все прекратилось, когда коммунальщики пробили засор, - поясняет Владимир Владимирович.

Беда пришла только в их дом, потому что соседи по улице не подключены к центральной канализации. А для семьи Крук 25 лет назад все работы по подключению делали сотрудники водоканала. Такое ЧП случилось впервые.

В тот же день сотрудники «Гродноводоканала» приехали, посмотрели на бедствие и пообещали, что будут разбираться. Представители страховой кампании попросили дождаться, когда все высохнет: только тогда они смогут на месте оценить ущерб.

Водоканал: виноват унитаз

- Да, такое зафиксировано, что по Соколовского, 43 затопило подвал. В причинах нужно разбираться. Полной информации нет. По идее, топить подвалы не должны. Ни в больших многоквартирных домах, ни в частных. Наша система создана так, что не должно, - говорит директор ГУППП «Гродноводоканал» Игорь Юзвяк, который работает в системе ЖКХ еще с советских времен.

Фото: kp.by

Почему же тогда такое произошло? Как пояснил Игорь Юзвяк, скорее всего, были проблемы внутри дома, например, унитаз стоял ниже уровня городского колодца. А за такое городская служба уже не отвечает.

- Канализация - это как сообщающиеся сосуды. Когда забивается уличная канализация, уровень воды в колодце повышается и параллельно поднимается внутри дома. Но там все приборы должны стоять выше уровня земли. Тогда вода будет вытекать через колодец, а не в доме, - добавляет специалист.

Он отметил, что нужно выехать на место, поднять и изучить все документы, проекты. На это потребуется время. Предположил, что, скорее всего, причина - внутри дома. В таком случае компенсацию предприятие выплачивать не будет.

- Нам что, наш унитаз на чердак нужно было установить? - интересуется семья Крук.

Если городская служба признает, что потоп с душком произошел не по вине городской службы, они собираются писать жалобы во все проверяющие инстанции.


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