Белорусы завоевали шесть наград на ЧЕ по гребле на байдарке и каноэ 16.07.2017, 17:38

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Роман Петрушенко и Виталий Белько

Фото: Getty Images/Dean Mouhtaropoulos

По количеству завоеванных медалей белорусы вошли в пятерку лучших команд турнира.

Шесть наград завоевали белорусские атлеты на ЧЕ по гребле на байдарке и каноэ в болгарском Пловдиве. В заключительный день соревнований в каноэ-двойке Андрей Богданович и Денис Махлай завершили гонку на 200 м на втором месте. Победителями стали гребцы из России Александр Коваленко и Иван Штыль — 35,62 сек. Белорусы отстали от чемпионов на 0,51 сек. На третью ступень пьедестала почета поднялись венгры Джонатан Хайду и Адам Фекете, передает БелТА.

В каноэ-одиночке на 200 м бронзовой награды удостоилась Алена Ноздрева, которая уступила в финишном створе Олесе Ромасенко из России, занявшей первое место, и Кинчо Такач из Венгрии. Для белоруски это не первая награда чемпионата Европы 2017 года. Ранее в паре с Камилой Бобр она стала второй на дистанции 500 м в каноэ-двойке. Призерами континентального форума также стали в байдарке-двойке на 500 м Роман Петрушенко и Виталий Белько, которые завоевали серебряные награды. В байдарке-одиночке на 500 м вторые места заняли Никита Бориков и Ольга Худенко.

Мужская байдарка-четверка в составе Романа Петрушенко, Дмитрия Третьякова, Никиты Борикова и Виталия Белько на дистанции 500 м заняла третье место.

Всего на счету белорусских гребцов в Пловдиве четыре серебряные и две бронзовые награды и по количеству завоеванных медалей вошли в пятерку лучших команд турнира. Наибольшее количество наград у гребцов из Венгрии — 16, Германия, Россия — по 10, Польша — 9 медалей чемпионата.