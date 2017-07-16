Коложский след 4 16.07.2017, 18:32

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Гродненские эксперты и следователи расшифровали 800-летний отпечаток пальца.

Расположенная на Замковой горе в Гродно Свято–Борисо–Глебская (Коложская) церковь — храм особенный. По преданию, у стен Коложи похоронен правнук Александра Невского — князь Давыд Городенский, легендарный полководец, не потерпевший ни одного поражения от крестоносцев. В наши дни благодарные потомки увековечили его имя на памятнике–валуне, установленном рядом с церковью, в скором времени в городе появится и монументальный обелиск. А недавно гродненские эксперты и следователи приоткрыли завесу над еще одной из тайн Коложской церкви, пишет sb.by.

Коложская церковь

Фото: sb.by

Исторический экскурс

Точная дата постройки храма неизвестна. Вместе с тем есть основания полагать, что период возведения датируется второй половиной XII века. Церковь выдержала набеги крестоносцев, разорялась и засыпалась землей для установки пушек в период средневековых войн. В 1853 году из–за подмывания грунта Неманом была частично разрушена, а спустя 46 лет все–таки обрушилась. Восстанавливался храм в XVI — XVII веках. Работы по консервации проведены в начале XX века, а ремонтные в 70 — 80–х годах прошлого столетия. Сейчас храм требует дополнительного ремонта и реставрации, на что из фонда Президента по поддержке культуры и искусства выделены необходимые средства.

Знак руна

Фото: sb.by

В первозданном виде до наших дней сохранились северная и часть западной стены, три апсиды и два западных подкупольных столба. Стены храма имеют толщину около 1,2 м и сложены из плинфы. Это глиняные пластины толщиной около 2,5 см, которые изготавливались древними мастерами вручную в специально сделанных из дерева формах. Затем до двух недель сушились и только потом обжигались в печи.

В верхние части стен и в своды вмурованы голосники. Фасады украшены лопатками ступенчатого профиля, вставками из камней разных оттенков, со шлифованной наружной поверхностью, разноцветными фигурными керамическими плитками. Во время реставрационных работ 1985–86 годов обнаружены фрагменты фресок. Фундамент храма сложен из валунов и заглублен на 1,5 м.

Фиксация следа

Фото: sb.by

До 1906 года здесь находилась чудотворная икона Коложской Божьей Матери, покровительницы Гродненщины, которая впоследствии была утрачена.

Гипотеза настоятеля

Для управления Следственного комитета по Гродненской области Свято–Борисо–Глебская церковь стала «своим» храмом. Именно сюда идут молодые сотрудники после принятия присяги. Здесь же многие офицеры венчаются и крестят детей, слушают проповеди, а порой просто приходят за советом к мудрому настоятелю протоиерею Александру Болонникову.

Cлед, похожий на ладонь, с вмятинами трех пальцев руки

Фото: sb.by

Именно во время одной из таких встреч священнослужитель обратил внимание следователей на любопытную деталь. На плинфах, из которых выложена сохранившаяся с момента постройки стена церкви, имеются не только древние знаки–символы, которые часто называют коложскими рунами. Просматривается несколько следов, ассоциирующихся с отпечатками пальцев рук. Не исключено, что их могли оставить зодчие. Вот только версия эта дошла до наших дней в виде гипотезы, которую никто не подтвердил и не опроверг.

Рассказ настоятеля настолько заинтересовал сотрудников ведомства, что после обсуждения вопроса с коллегами из областного управления Госкомитета судебных экспертиз решили установить истину. В результате с благословения отца Александра наружные каменные стены храма осмотрели заместитель начальника экспертного облуправления Дмитрий Гриневич, его коллеги Юлия Колос и Александр Шлык, а также автор этих строк. На плинфах северной и западной стен удалось обнаружить свыше двух десятков следов, внешне действительно напоминающих папиллярные узоры пальцев рук. При этом всего один из отпечатков выглядел реально перспективным для экспертного исследования.

Аргументы и факты

Как средство идентификации личности отпечатки пальцев стали использоваться лишь в конце XIX века. В 1892 году англичанин Френсис Галтон первым научно доказал возможность идентификации человека по этим следам. С тех пор не зарегистрировано ни одного случая, когда бы папиллярные узоры двух разных людей совпали. До указанного времени на столь важные улики внимания не обращали, пользуясь иной методикой — антропометрической идентификацией. Ее суть в измерении тела человека и его частей с целью установления особенностей физического строения. Измерялся рост людей, расстояние между глаз, длина носа, высота лба, длина рук, ног и др.

Изготовленный экспертами негатив обнаруженного следа

Фото: sb.by

Дмитрий Гриневич: «Зная, что Коложская церковь является особо охраняемым объектом, многоопытные специалисты Александр Шлык и Юлия Колос произвели фиксацию самого качественного следа пальца бесконтактным способом посредством детальной фотосъемки. Наука не стоит на месте. Сегодня Госкомитет судебных экспертиз активно внедряет новые методики и методы исследования. Причем в настоящее время как раз апробируется новейшая методика определения пола и возраста лица по следам рук. Так что «коложский след» в этом плане стал хорошим объектом для исследования».

После тщательного изучения эксперты сделали вывод, что, скорее всего, он оставлен одним из пальцев левой руки. Механизм образования отпечатка характерен для вдавливания пальца в незатвердевшую глину. Это значит, что след появился именно в момент производства плинфы, т.е. свыше восьми веков назад. Поэтому является своего рода раритетом. Фактически это уникальный образец, аналоги которого встречаются крайне редко.

Д.Гриневич, Ю.Колос, А.Шлык в работе со следом

Фото: sb.by

Вряд ли мастер вдавил свой палец в плинфу, тем самым создав некое подобие личного клейма. Для этих целей обычно использовались иные символы и знаки, причем не всегда мастеров, но еще и заказчиков, что можно видеть сегодня как снаружи, так и изнутри Коложи.

Кроме того, 800 лет назад о неповторимости папиллярных узоров никто ничего не знал. Да и пожелай мастер увековечить свой след, мы бы сегодня наблюдали отчетливые, а не смазанные отпечатки на иных плинфах. Кстати, на одном из кирпичей церкви присутствует узор, подобный следу участка ладони, а также три вмятины, характерные для прижатых к глине пальцев. Возможно, в то время производственный процесс допускал подобные незначительные изъяны либо следы оставили не мастера, а кто–то иной, присутствовавший во время производства плинфы, и на них изначально не обратили внимания.

Гриневич продолжает знакомить с результатами исследования: «Применив специализированное программное обеспечение и научную методологию, наша группа пришла к выводу, что оставившему на плинфе след человеку было 20 — 25 лет. С определенной долей вероятности мы заключили, что он был физически здоров, уверен в себе, являлся творческой натурой. Практичный и собранный, волевой и настойчивый, ответственный и скромный, о чем говорит рисунок, образованный папиллярными узорами. Дать более развернутую характеристику личности и безальтернативно определить пол и рост не представляется возможным, ибо для этого необходимо располагать следами хотя бы нескольких пальцев, поскольку немаловажное значение имеет то, на каком именно пальце руки имеется тот или иной папиллярный узор».

Венец труда

Гродненские специалисты констатируют, что сделанные в ходе экспертиз выводы полностью согласуются с историческими фактами. Следы рук строивших храм мастеров вполне могут присутствовать на плинфе. Поэтому исследователи решили увенчать свои труды официальным вручением результатов экспертного исследования настоятелю Свято–Борисо–Глебской (Коложской) церкви протоиерею Александру Болонникову. Кроме того, пригласили на это мероприятие благочинного Гродненского округа протоиерея Александра Велисейчика, который ранее осуществлял в Коложе пастырское служение, а ныне организует конструктивное взаимодействие епархии с правоохранительными органами области. Причем мероприятие решено провести в стенах древнего храма накануне дня памяти благоверных князей Бориса и Глеба, в честь которых он освящен. Этот светлый православный праздник отмечается 6 августа.