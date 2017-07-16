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Федерер в восьмой раз выиграл «Уимблдон»

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  • 16.07.2017, 18:37
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Роджер Федерер
Фото: Thomas Peter / Reuters

Швейцарский теннисист стал рекордсменом по числу титулов на «Уимблдоне»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал звание победителя турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон»-2017 в мужском одиночном разряде.

В финале соревнования он нанес поражение представителю Хорватии Марину Чиличу. Результат встречи - 6:3. 6:1, 6:4.

Это был 11-й финал на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса за последние 15 лет в карьере Роджера Федерера. Восемь из них он выиграл, обойдя легендарного Пита Сампраса.

Всего на счету Федерера теперь 19 титулов Большого шлема, что делает его самым титулованным теннисистом всех времен. Также швейцарец стал самым возрастным теннисистом, выигравшим турнир Большого шлема.


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