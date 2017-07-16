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Под Пружанами мотоциклист столкнулся с лосем

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  • 16.07.2017, 18:51
Фото: gaibrest.by

Байкер из Кобрина получил несовместимые с жизнью травмы.

Под Пружанами погиб 24-летний мотоциклист: авария произошла поздно вечером 15 июля на 153-м километре автодороги Р-88 «Песчатка-Свислочь».

Молодой человек, житель Кобрина, ехал на мотоцикле «Сузуки» и столкнулся с лосем, который внезапно выскочил на дорогу, сообщает пресс-служба Брестской областной ГАИ.

Байкер получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Лось, судя по фото с места происшествия, остался живым.


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