Власти Южной Кореи готовятся к мирным переговорам с КНДР 1 16.07.2017, 18:58

Стороны готовы к переговорам по вопросу прекращения любых враждебных действий на совместной границе.

Власти Южной Кореи на следующей неделе могут предложить КНДР начать мирные переговоры о прекращении враждебных действий на границе, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве страны, передает «Гордон».

Решение о начале переговоров было принято после того, как власти КНДР откликнулись на предложение президента страны Мун Чжэ Ина о сокращении военной напряженности, сообщил собеседник агентства.

6 июля в Берлине президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул готов к переговорам с КНДР, в том числе по вопросу прекращения любых враждебных действий на границе.

Правительственное издание КНДР назвало высказывание президента Южной Кореи шагом к улучшению отношений.

4 июля, в День независимости США, КНДР произвела запуск баллистической ракеты со своего восточного побережья в направлении Японского моря. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.

Северокорейское телевидение рассказало об "успешном" испытании ракеты "Хвасон-14".

В США заявили, что запущенная КНДР баллистическая ракета способна долететь до Аляски, и инициировали закрытое заседание Совета Безопасности ООН.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал очередной ракетный запуск "подарком американским ублюдкам". До этого он неоднократно заявлял, что страна будет наращивать ударный ядерный потенциал для атак на американские цели.

В ответ американские и южнокорейские военные провели ракетные стрельбы в акватории территориальных вод Южной Кореи. Позже они отработали удары по ключевым объектам в КНДР.

5 июля постоянный американский представитель при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты работают над проектом резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против КНДР. Также она отметила, что США готовы применить военную силу против Северной Кореии, "если это потребуется".