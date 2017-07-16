закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 20:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп прокомментировал рекордное падение своего рейтинга

  • 16.07.2017, 19:28
Дональд Трамп
Фото: EPA

Рейтинг доверия президенту США упал до рекордной отметки 36%.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рекордное падение доверия к нему, которое выявил совместный опрос The ABC News и The Washington Post, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает РБК.

«Опрос, проведенный Washington Post и ABC, был едва ли не самым недостоверным во время избирательной кампании, хотя и результат почти в 40% не так плох для нынешней ситуации!» — заявил он.

По данным опроса The ABC News и TheWashington Post, рейтинг доверия президенту США упал до рекордной отметки 36% — таким низким он не был ни разу за последние 70 лет, говорится в сообщении издания. При этом свое неодобрение американскому лидеру выразили 58% респондентов, а 48% заявили, что против него «категорически».

Согласно опросу, ухудшение отношение к Трампу связано с ухудшением положения США на международной арене, об этом заявили чуть меньше половины опрошенных. Чуть больше сказали, что не согласны с этим утверждением.

По данным американской службы изучения общественного мнения Gallup, в первый день после инаугурации президентство Трампа одобряли примерно 45% респондентов, столько же — высказывались против.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»