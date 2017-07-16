Трамп прокомментировал рекордное падение своего рейтинга 16.07.2017, 19:28

Дональд Трамп

Фото: EPA

Рейтинг доверия президенту США упал до рекордной отметки 36%.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рекордное падение доверия к нему, которое выявил совместный опрос The ABC News и The Washington Post, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает РБК.

«Опрос, проведенный Washington Post и ABC, был едва ли не самым недостоверным во время избирательной кампании, хотя и результат почти в 40% не так плох для нынешней ситуации!» — заявил он.

По данным опроса The ABC News и TheWashington Post, рейтинг доверия президенту США упал до рекордной отметки 36% — таким низким он не был ни разу за последние 70 лет, говорится в сообщении издания. При этом свое неодобрение американскому лидеру выразили 58% респондентов, а 48% заявили, что против него «категорически».

Согласно опросу, ухудшение отношение к Трампу связано с ухудшением положения США на международной арене, об этом заявили чуть меньше половины опрошенных. Чуть больше сказали, что не согласны с этим утверждением.

По данным американской службы изучения общественного мнения Gallup, в первый день после инаугурации президентство Трампа одобряли примерно 45% респондентов, столько же — высказывались против.