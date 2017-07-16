Белорусы завоевали четыре медали на международной химической олимпиаде 16.07.2017, 19:50

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Фото: архив белорусской сборной

Белорусские школьники привезли из Таиланда три «серебра» и одну «бронзу».

C 6 по 15 июля в Таиланде прошла 49-я Международная химическая олимпиада. Белорусские школьники привезли оттуда четыре медали — три «серебра» и одну «бронзу».

В этом году за награды боролись 297 участников из 76 стран мира. Они разыграли между собой 36 золотых, 65 серебряных и 95 бронзовых медалей, передает tut.by.

Бронзовую медаль белорусской команде принес выпускник Лицея БГУ Роман Мазур. Серебряные медали завоевали Алексей Харлап (гимназия № 2 Бобруйска) и Алексей Гороховский (гимназия № 29 Минска). Наилучший результат в команде показала десятиклассница Полина Булавская (Лицей БГУ), которая также попала в число серебряных призеров. Главным тренером команды был доцент химического факультета БГУ Виктор Хвалюк.

«В 2016 году белорусу Константину Анисовичу удалось завоевать золотую медаль Международной олимпиады. В этом же году комплект предложенных задач оказался более простым, и высокая конкуренция не позволила белорусам дотянуться до высших наград», — отметил Максим Фомич, один из тренеров команды, научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Беларуси.

На соревновании школьники выполняли задания практического и теоретического туров. Например, на практическом туре участникам предстояло измерить кислотность воды с помощью кислотно-основных индикаторов и спектрофотометрических измерений, определить концентрацию раствора иодата калия и синтезировать сложное органическое соединение путем конденсации пентанона-3 и пара-хлорбензальдегида.