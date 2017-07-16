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Московское время – полшестого

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  • Александр Сотник, 7days.us
  • 16.07.2017, 20:10
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Владимир Путин

Кремлевский гроссмейстер в очередной раз продемонстрировал свою чудаковатость и никчемность.

Политические камлания под удары в пропагандистский бубен на тему G-20 не вызвали ни золотого дождя, ни нефтяного. Наш кремлевский гроссмейстер еще раз продемонстрировал свою чудаковатость и никчемность на полях саммита. Двухчасовая встреча с Трампом, с придыханием обсуждаемая в останкинских кущах, оказалась ничем иным, как пристрастным допросом злого Дональда на тему вмешательства Кремля в американские выборы. Лубянский вербовщик лгал как мог, извивался ужом, топорщился ежом, но его все равно поставили в порнографическую позицию, после чего заявили о неизбежности введения новых санкций. И насмерть расстроенный Володя отправился на Валаам – туда, где его всегда ждут любимые мощи. Усиленное битье лбом в надежде сдвинуть то ли ситуацию с мертвой точки, то ли – грешную Землю с орбиты, завершилось поистине анекдотично: Путин подарил монахам огромную яхту. Известно: далеко не каждый монах – существо водоплавающее. Некоторым, помимо молитвенника, необходим ковчег. А наш Государь – человек широких жестов. И отчего бы не подарить шанс на спасение страстотерпцев в эпоху надвигающегося политического цунами? Сто лет назад кому-то понадобился «философский пароход», но времена меняются, и яхта «Паллада» - вполне в духе нынешних веяний. К тому же, под блэк-джек и танец поповского живота замаливать грехи гораздо веселее.

Так и живет наша необъятная: одним – яхты с кельями в виде кают, другим – тюремные камеры или эмиграция. Упрятав за решетку националиста Дёмушкина, Кремль озаботился его соратниками, которых пока никак не удается посадить на бронзовую цепь государственного послушания. И вот уже Юрий Горский бежит в Литву из-под домашнего ареста, а неделей раньше – Вячеслав Мальцев покидает родные просторы, так толком и не подготовив электорат к запланированным революционным событиям. Хорошо, что есть еще Гиркин с Навальным – эти два гиганта-мыслителя, способных «причесать» мозги населения посредством жаркой дискуссии. О чем можно говорить с террористом – автору этих строк неведомо. Сей вопрос лучше адресовать Путину, в окружении которого – сплошные террорюги, вышедшие из недр многочисленных отечественных спецслужб. Да и сам Владимир Владимирович – еще та немигающая рептилия, успешно мимикрирующая под воинственного самца-гамадрила. Этот образ довольно долго импонировал стаду на постсоветском пастбище, но внезапно травка пожухла, запасы силоса истощились, и образ вожака с золотым кольцом в носу и огненными перьями в заднице изрядно потускнел. И голодающие жвачные напрягли извилину: «С чего бы это? Куда исчезли сочные побеги? И почему весь остальной мир смотрит на нас, как на последнюю скотину?..» А потому и смотрит, что – блеяли да одобряли.

В начале девяностых, когда рушился «великий могучий Советский Союз», мир сочувствовал, хватался за голову и присылал гуманитарную помощь в виде сосисок, масла, ветчины и одежды. Человечество надеялось на то, что, накормив и одев советских оборванцев, вызовет у них ответную эмпатию, сделав невозможным возвращение «совкового» атавизма. Но босяцкая сущность неистребима. Она взыграла в душах «униженных» и однажды одержала оглушительную победу. И вот вчерашние бандиты, ураганившие под крышей питерской мэрии, воцарились в Кремле и принялись рассказывать о «лихих девяностых», которые для них были вовсе не «лихими», а вполне благословенными, освященными эпохой накопления воровского капитала, столь удачно конвертированного во власть. И, когда десять лет назад насосавшаяся нефтью вошь убедительно зарычала, расслабившийся от однополярности мир отказывался верить в ее людоедские намерения. Вошь – она маленькая, какой от нее вред? Но она стала усиленно плодиться, заражая политическим педикулезом целые страны и континенты, после чего «зачесалось» уже у всех. Выяснилось, что кремлевский «вшивый домик» вовсе не столь безобиден, как принято было доныне считать. И что путинские блохи, скачущие по конгрессам да симпозиумам со спец-миссиями, отнюдь не милые насекомые, а весьма опасные разносчики лубянской чумы. А гибридные вторжения в Грузию и Украину с развитием опухоли «русского мира» лишь довершили картину тотального заражения постсоветского стада манией «имперского величия», громоздящегося на горе окровавленных трупов.

Надо ли доказывать, что в нынешней ситуации, после всего, что натворила паршивая отара, никто и никогда уже не поверит в ее мирное блеянье? Для начала стадо загонят в отстойник, где тщательно обработают, дабы вывести всех паразитов, после чего – постригут непременно, ибо за прогулки по чужим пастбищам под имперскими флагами заплатить придется. Причем, не столько рогами и копытами, сколько – мясом и шерстью. Не сомневайтесь: постсоветские особи не станут упираться и роптать. Платить по счетам, смиренно проливая слезы – это вообще «наше всё».

Население передвигается короткими перебежками: из дома – на работу (у кого она есть), и обратно. Во время этих рискованных забегов оно виртуозно уворачивается от сборщиков податей в погонах и прочих государственных хищников. А если не получается – то либо откупается, либо – гибнет. Время от времени «совки» втягивают в ноздри воздух, тщательно принюхиваясь к запаху атмосферы. А запах нехороший. Жареным пахнет уже не с соседней фермы, а с родной, намоленной скотобойни. И от этого запаха становится нехорошо – до дрожи в коленках.

Последний спонтанный опрос канала Sotnik-TV показал, что около 70% опрошенных крайне негативно оценивают обстановку внутри России, стесняясь лишь материться перед камерой. Избранные парламентские выражения явили собой узкий спектр эмоциональных переживаний: «бардак, беспредел, коррупция, безнадега, ужас». Собственно, все, что так хотелось посеять на стороне, но зерна милого чертополоха почему-то взошли на родимом полигоне, и горькие плоды теперь придется собирать самим, и – сообща. При этом неподдельные страх и кротость вновь демонстрируют стопроцентный инфантилизм поголовья. Оно жаждет перемен, но убеждено, что это произойдет «само собой», или «сменится власть», и условный Навальный «придет и наведет порядок». В этом смысле упоротые сталинисты, трясущие портретами кровопийцы, ничем не отличаются от адептов новоиспеченного блогер-вождя, наливающегося праведным гневом от одного только слова «Димон». Эта клиническая общественная импотенция, проартикулированная в выражении «что-то точно будет, но мы как-нибудь вырулим» - верный знак уже начавшегося распада империи. Никто ни на что хорошее не рассчитывает, а мысль об ответственности бросает в дрожь. Плана по выходу из полномасштабного кризиса нет – как у Кремля, так и у общества, а шапкозакидательская формула «война план покажет» в умирающей империи не работает. Войну уже начали, и проиграли. И что дальше? Вот и мнутся овечки, пряча в обвислых шкурках медвежьи клыки, вот и подрагивают на санкционном ветру, обделенные теплом солнечного света и свежестью родниковой воды. Вот и бьется их примат-звероящер в отдельной спец-келье, отбивая позолоченные рога о старинные расписные деревяшки. Нет выхода, и время – «полшестого», осталось погрузиться в мистический экстаз, в котором и утонуть.

Ни немцев, ни Антанты, ни шпиона-большевика в опломбированном вагоне – ничего нет. А есть лишь страх, смешанный с растерянностью и нежеланием отождествлять себя с внушительным списком смертных грехов, которые всем «русским миром» добывались под воровские фанфары и завывания пропагандистских ведьм. Нет даже мозгов, чтобы придумать всеразрушающие технологии и обрушить их на постылую цивилизацию с последней истерикой Кузькиной матери. Остается целовать полуистлевшие кости и экстатически закатывать глаза, ловя последнюю цветную галлюцинацию перед неизбежным обрушением тьмы: когда замолившие грехи монахи ступают на палубу спасительной «Паллады» дабы отплыть в неизвестность в стремлении открыть новую обетованную русскую землю.

Александр Сотник, 7days.us


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