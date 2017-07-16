Исторические клубы оживили Гродно времен Стефана Батория 1 16.07.2017, 20:28

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Фото: vgr.by

Историческая реконструкция с гусарами, татарами и викингами прошла у стен Старого замка.

Исторические клубы из Польши оживили Гродно времен Стефана Батория в субботу, 15 июля. Воины инсценировали сражения на саблях, походную кузню, военные совещания и провели показательный бой, сообщает vgr.by.

В замке ожила история

Так совпало, что сегодня отмечается 607-ая годовщина битвы под Грюнвальдом — самым значимым сражением в истории ВКЛ. На несколько часов поляна у Нового замка превратилась в средневековый городок, перенеся гродненцев на несколько столетий назад.

На самом солнцепёке стояли две палатки — походные кузни викингов и славян. Рядом на костре варилась похлёбка в котелке. Викинги — молодые парни и девушка, одетые в простые костюмы из льна, рассказывали зрителям о кузнечном деле.

По поляне прогуливались гусары с саблями, в шапках с перьями и в красных сапогах. Их яркие платья были украшены мехом, парчой и драгоценными металлами. Некоторые воины были полностью вооружены и одеты в латы – это татары. Их костюмы впечатляли: шубы и плащи до земли, сапоги с металлическими пряжками, доспехи, украшенные медальонами и камнями. Почти все мужчины с бородами — всё по канону.

Прогуливаясь среди героев «золотого века», легко было поверить, что всё по-настоящему, а вовсе не реконструкция. В тени под дубом, поставили стол, на котором лежала карта и стояли кубки с вином. Князья расселись на скамьях, рядом принесли две дамы в красных платьях из бархата – такую сцену любители сериалов точно видели в «Игре престолов», но там она была менее красочной.

Дети сражались на шпагах, в герои рассказывали о костюмах

Визит клуба реконструкторов стал возможен благодаря сотрудничеству поляков с руководством историко-археологического музея. Организатор исторического клуба гусар Бартош Седляр рассказал, что на этот раз в Гродно приехали 30 участников. Гусары из Варшавы, Кракова, Белостока и других городов приезжали в Гродно в декабре 2016 года на годовщину смерти Стефана Батория.

— Единственное условие – нам нельзя выходить с холодным оружием за пределы замков, — сказал Бартош.

Для детей нашёлся свой аттракцион — они фехтовали в защитных масках на пластмассовых мечах и шпагах.

Городок на поляне живёт своей жизнью, отдельной от современного Гродно. Здесь постоянно раздаётся звон металла, это гусары устраивают мини-сражения на настоящих саблях. Неподалёку вельможа с седой бородой играет на скрипке, а по территории Нового замка беспрерывно снуют группы туристов с гидами и свадебные процессии.

Ремигюш из Белостока рассказал о своём костюме: стоит около 3 тысяч злотых, а весит почти 30 кг. На нём шкура волка, но люди «побогаче» в те времена носили шкуры рыси, тигра или пантеры. Своё увлечение мужчина называет «колодцем без дна» — можно без конца тратить деньги на новые атрибуты, одежду или оружие.

Посетители подходили к героям, просили подержать саблю, расспрашивали про костюмы и места, где можно найти оружие этой эпохи в Польше.

У стен Старого замка прошёл бой

Неспешные беседы с героями прервало военное совещание перед предстоящей битвой:

— Ну, давайте решать, кто будет золото брать, а кто женщин захватывать, — шутят воины.

— Я свою жену никак продать не могу, — подхватывает шутку другой.

— Виват! — поднимаются руки с кубками вверх, и совещание заканчивается.

Все собираются у моста между замков, чтобы посмотреть битву. Польские гусары заняли оборонную позицию у ворот Старого замка. Слышен крик — по мосту бегут женщины, среди них есть даже беременная.

— Прячьтесь, прячьтесь! — кричат им гусары.

Татары с саблями в руках быстро наступают со стороны Нового замка. На середине дороги сталкиваются с гусарами.

Бой шёл недолго, но ярко и динамично. Воины громко кричали, стреляли из луков, сражались на саблях и падали на землю от воображаемых ранений.

Сражение понравилось гродненцам, они громко аплодировали реконструкторам и даже кричали: «Браво».