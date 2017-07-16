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МИД Австралии: Виновных в крушении MH17 могут судить заочно

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  • 16.07.2017, 20:59
ФОТO: RIA.RU

Канберра призвала РФ выполнять резолюцию Совбеза ООН о сотрудничестве ради привлечения виновных к ответственности.

Виновных в крушении лайнера рейса MH17 Малайзийских авиалиний, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, могут судить заочно. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, передает Reuters.

Глава МИД отметила, что в расследовании трагедии используются «все правовые средства».

Бишоп также призвала Россию выполнить резолюцию Совета безопасности ООН №2166, принятую 21 июля 2014-го и призывающую все государства сотрудничать ради привлечения к ответственности лиц, виновных в гибели 298 пассажиров и членов экипажа самолета.

«Возможно, будет проведено заочное судебное разбирательство», - добавила министр.

14 июля 2017 года сообщалось, что Малайзия надеется, что подозреваемые в крушении рейса МН17 станут известны до конца этого года.


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