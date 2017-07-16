Ученые обнаружили неожиданное свойство чая 2 16.07.2017, 21:06

Генетики в ходе проведенных исследований обнаружили еще одно положительное свойство чая.

Выяснилось, популярный напиток влияет на изменения структуры ДНК, обеспечивая тем самым защиту от некоторых видов онкологических заболеваний, сообщает 24news.com.ua.

Ухудшение окружающей среды, приверженность к вредным привычкам и малоподвижный образ жизни провоцируют у современного человека множество заболеваний, которых можно было избежать. При этом фактор генетической предрасположенности весьма велик. Ученые выяснили, что содержащиеся в чае вещества способны повлиять на перестройку ДНК, уменьшая тем самым риск появления таких наследственных заболеваний как гипертония и сердечные патологии.

Например, проведенный эксперимент доказал, что у женщин регулярное употребление чая может способствовать изменению 30 положений генов, которые благотворно влияют на метаболизм эстрогенов. Кроме того, некоторые положения получают взаимодействие с раковыми клетками. К сожалению, на мужчин чай оказывает куда меньшее благотворное воздействие.