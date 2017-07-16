Адвокат дьявола 1 16.07.2017, 21:55

Кто стоял за кремлевской юристкой, обещавшей компромат Дональду Трампу.

Во вторник сын президента США Дональд Трамп-младший обнародовал в своем Twitter электронную переписку с бывшим музыкальным обозревателем одного из британских таблоидов Робом Голдстоуном, ныне подрабатывающим PR-менеджером Эмина Агаларова (сына российско-азербайджанского миллиардера и друга Дональда Трампа Араса Агаларова). Переписка происходила в июне прошлого года, в самый разгар предвыборной гонки в США. Согласно письмам Голдстоуна, Агаларовы предлагали ознакомиться с компроматом на Хиллари Клинтон, который им передал «государственный прокурор России». Передать этот компромат должна была юрист Наталья Весельницкая (известная тем, что защищала фигурантов списка Магнитского от санкций). Трамп-младший утверждает, что с Весельницкой он встретился, но никакого компромата у нее не было, вместо этого она хотела поговорить о санкциях и «законе о сиротах». И пока в США обсуждают, была ли эта встреча доказательством «сговора» Трампа с русскими, The Insider более пристально изучил, что связывает Трампа с Агаларовым, и почему на встрече с его представительницей речь могла идти не только о компромате на Клинтон, но и о компромате на самого Трампа, пишет The Insider.

Во встрече с Весельницкой принимали участие Дональд Трамп-младший, зять президента Джаред Кушнер и глава избирательного штаба Пол Манафорт, то есть все ключевые руководители кампании Трампа. Очевидно, ожидания от встречи были серьезными. По словам Трампа-младшего, Весельницкая сначала рассуждала о незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию демократов, но не предоставила никаких доказательств, а затем она перешла к вопросу об отмене санкций, который, судя по всему, и был для нее главным.

В действительности нет ничего удивительного в том, что в штабе Трампа к предложению Агаларова отнеслись со всей серьезностью. Агаларов не просто давний бизнес-партнер Трампа, но еще и вхожий в Кремль олигарх. Судя по всему, именно Агаларов познакомил Трампа с Владимиром Путиным.

Агаларов и Кремль

По официальной версии, Трамп и Агаларовы познакомились, когда Эмин Агаларов искал героинь для своих клипов (Эмин Агаларов называет себя певцом, и на его концертах, проходящих в принадлежащих семье залах, обязательно присутствуют все звезды российского шоу-бизнеса). Мисс Вселенная-2012 снялась в клипе, а уже затем вывела Агаларовых на Трампа.

Когда они договорились о проведении конкурса в Crocus City Hall, принадлежащем Арасу Агаларову, Трамп через Twitter пригласил Владимира Путина на конкурс, однако пришел только управделами президента Владимир Кожин. А Путин, якобы, не смог и просто передал через семью Алагаровых подарок Трампу уже в Нью-Йорк . Правда, по другой версии, которую озвучил сам же Трамп на пресс-конференции в мае 2014 года, он тогда поговорил с Путиным, как «косвенно, так и прямо » (возможно, общение происходило по телефону, поскольку о факте встречи Трамп все-таки не говорит). И Путин, отмечает Трамп, был «сама любезность».

Среди VIP-гостей конкурса были сами Агаларовы, Алимжан Тохтахунов (авторитет, известный как Тайванчик), Владимир Кожин, а также юморист Владимир Винокур. «На afterparty российские гости тоже дошли куда быстрее остальных и как-то удачно заняли VIP-зону, так что для господина Трампа места не осталось. Пришлось кого-то теснить и восстанавливать справедливость. В итоге внутри самой зоны для важных гостей стихийно образовалось еще три: одну заняли господа Агаларовы с господином Кожиным и господином Достманом, другую — господин Киркоров с сочувствующими, а третью — господин Трамп с конкурсантками», — передавала светская пресса с конкурса «Мисс Вселенная».

Вероятнее всего, именно Агаларов и посодействовал тому, чтобы познакомить Трампа с Путиным. Во всяком случае, такая возможность у него была.

Миллиардер, владелец «Крокус-Сити-холла» Арас Агаларов не является другом детства Владимира Путина, не входил в его «ближний круг», и не исключено, что по этой причине он долгое время не занимался госзаказами. Все изменилось в 2009 году, когда Агаларов получил подряд на строительство Дальневосточного университета для саммита АТЭС во Владивостоке. После этого Алагаров даже поучаствовал в конкурсе на строительство ЦКАД вместе с Геннадием Тимченко (правда, не выиграл его – оказалось, что у Агаларова недостаточно опыта в строительстве дорог), а сейчас занимается строительством двух стадионов для чемпионата мира по Футболу-2018.

Как Агаларову удалось получить первый серьезный госконтракт? В Канаде проживает бывший партнер Владимира Винокура бизнесмен Владислав Москалев. Вот что он рассказал The Insider: «В 2007 или 2008 году Агаларов дал Винокуру заём в $4 млн, на которые Винокур купил квартиру на Арбате своей дочери Анастасии (работала в балете Большого театра вместе с дочерью Тайванчика Лолой Кочетковой). Винокур показывал мне вексель касательно этого займа, в котором заимодавцем на сумму 4 миллиона долларов значился Агаларов. По моим данным, Винокур этот заём Агаларову так и не вернул, а рассчитался с ним открыванием дверей в кабинеты Старой площади».

На вопрос, зачем миллиардеру нужна помощь в «открывании дверей Старой площади», Москалев отвечает так: «У Винокура связи значительно выше, чем у Агаларова, у него очень тесные связи с кремлевскими. Винокур познакомил Кожина с его нынешней женой». Имеется в виду солистка поп-группы «Мобильные блондинки», участница конкурса красоты «Мисс Земля» Олеся Бословяк, на которой в 2014 году женился Владимир Кожин. На свадьбе побывал Дмитрий Медведев, а имя жениха поначалу пытались скрыть.

Разумеется, Кожину, как управляющему делами президента, уже не составляло труда установить контакт между Путиным и Трампом, хотя их свести мог и сам Винокур, который с Путиным также лично знаком и даже любил хвастаться тем, что президент приходил к нему на День рождения. Так или иначе, связующим звеном между Путиным и Трампом оказались именно Агаларовы. Но кем и зачем использовался этот контакт в ходе предвыборной гонки?

Кремлевская юристка и дело Магнитского

Дональд Трамп-младший говорил о том, что юрист Наталья Весельницкая, пришедшая на встречу от лица Агаларова, предлагала компромат на Хиллари Клинтон, но так ничего ценного и не сообщила. Никакого нового компромата о незаконных пожертвованиях в фонд Клинтон и правда затем не появилось, так что в этом конкретном вопросе Трамп, вероятно, говорит правду (Весельницкая и сама позже признавала, что никакой информацией, компрометирующей Клинтон, она не обладает). Похоже на правду и то, что Весельницкая поднимала тему санкций, ведь она долгое время была публичным лоббистом против «закона Магнитского» и связанных с ним санкций (один из сенаторов даже подавал жалобу на нее за нарушение закона о лоббизме). Также она организовывала показ в Европарламенте фильма, который представлял Магнитского как мошенника и оправдывал российских следователей. При этом своим клиентом Весельницкая называет Дениса Кацыва (владельца компании Prevezon Holdings), проходящего по делу Магнитского как виновный в отмывании средств, выведенных из российского бюджета по разоблаченной Магнитским схеме. С Кацывом, судя по всему, Весельницкая знакома давно, через его отца, Петра Кацыва, бывшего вице-премьера Московской области (муж Весельницкой работал у Петра Кацыва заместителем).

Как стало известно The Insider, недавно убежище в США получил россиянин, предоставивший американским властям информацию о высоких покровителях Кацыва. У Кацыва в России и правда были могущественные заступники. Среди них и генпрокурор Чайка, упоминавшийся в опубликованных письмах Трампа-младшего. Вот что Чайка в декабре 2015 года говорил о Кацыве-младшем:

«Все же понимают, что «закон Магнитского» принят на эмоциях, антироссийских настроениях, и в нем нет ни одного факта, подтверждающего судебными решениями, иными объективными доказательствами вывод о хищениях денежных средств из бюджета России гражданами именно нашей страны, Браудер и его кураторы решили подкрепить эти уязвимые положения путем обращения в суд на территории США. Был обвинен российский бизнесмен. И сейчас мы со стороны с интересом наблюдаем за этим процессом».

Почему Чайка так активно вступался за Кацыва, остается только догадываться, но известно, что дело Магнитского для него — больная тема. Так, например, после нашумевшего разоблачения коррупционных схем с участием Чайки и его детей генпрокурор немедленно назвал «заказчиком кампании против него» Билла Браудера.

Кремлевский компромат

Трамп-младший утверждает, что тема отмены санкций оказалась для него неинтересной — он ждал совсем другого от разговора с Весельницкой. Но вот что любопытно: как только Трамп стал президентом, Весельницкая немедленно добилась своего. Прокурор Прит Бхарара, который обвинял компании Кацыва-младшего в отмывании денег, похищенных в 2007 году из российского бюджета, был уволен в марте 2017 года администрацией Трампа, а в мае компания Кацыва Prevezon Holdings, достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег, заплатив для этого в казну около $6 млн (счета компании — около $28 млн — при этом были разморожены).

Если встреча Трампа-младшего с Весельницкого и правда оказалась сплошным недоразумением, как он это преподносит, то почему она оказалась для юриста столь успешной? Трамп не отменил санкции против России, не признал Крым, ударил ракетами по Асаду, зато в деле Кацыва все немедленно обернулось полной победой последнего. У этого может быть много объяснений, и одно из них тоже включает в себя компромат. Но не на Хиллари Клинтон.

В досье на Трампа, подготовленном Кристофером Стилом, можно обнаружить следующий пассаж:

В разговоре с доверенным соотечественником в сентябре 2016 года два осведомленных источника, находящихся в Санкт-Петербурге, – один из политической/бизнес-элиты, другой из местной индустрии сервиса и туризма – прокомментировали деятельность в городе республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Оба знали, что Трамп неоднократно приезжал в Санкт-Петербург в прошлом и проявлял интерес к бизнесу в сфере недвижимости. Представитель местной бизнес/политической элиты сообщил, что Трамп давал взятки для продвижения своих интересов, но очень осторожно и только через аффилированные компании, так что доказать что-либо очень трудно. Источник из местной индустрии сервиса сообщил, что Трамп также участвовал в секс-вечеринках, но все прямые свидетели этого недавно «притихли», т. е. были подкуплены, или их заставили исчезнуть.

Два вышеупомянутых источника считают, что азербайджанский бизнесмен Арас Агаларов (имеющий офисы в Баку и Лондоне) был тесно связан с Трампом в России и знает побольше о том, чем именно республиканский кандидат в президенты занимался в Санкт-Петербурге.

Итак, выстраивая события в хронологическую цепочку, можно увидеть следующую последовательность: хорошо знакомый с Трампом и вхожий в Кремль олигарх Агаларов (вероятно обладающий компрометирующей Трампа информацией) через своего сына передает просьбу поговорить с юристом Весельницкой под предлогом некоей ценной информации для предвыборной кампании, Весельницкая никакой ценной информации не сообщает, зато рассказывает о ситуации с Денисом Кацывом, и сразу после прихода Трампа к власти эта ситуация разрешается для Кацыва самым благоприятным образом. Возможно, конечно, что проблемы Кацыва разрешились безо всякого ведома Трампа. Нельзя исключать и того, что американский президент любит помогать друзьям друзей. Но также возможно и то, что Трампу было очень трудно отказать Агаларову в просьбе. И если это так, то нет никаких причин считать эту просьбу последней.