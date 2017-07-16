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Украинцы вырастили портрет Шевченко, который видно из космоса

  • 16.07.2017, 22:01
Фото: facebook.com

Портрет создан учеными-селекционерами на рисовом поле.

В Херсонской области украинские ученые-селекционеры создали гигантский рисовый портрет Тараса Шевченка, который видно даже с космоса. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

«Этот портрет Шевченко видно из космоса. Он создан посевом риса с черными листьями по зеленому полю в Херсонской области. Его авторы - украинские ученые, селекционеры Института риса НААН Украины. Площадь изображения - 1370 кв.м», - написала она.

Фото: facebook.com

Ветрова отметила поразительную точность штрихов в изображении и сообщила, что они установили новый рекорд Украины в категории Наука и технологии.


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