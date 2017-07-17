Пассажир Ryanair снял жесткую посадку самолета 6 17.07.2017, 8:09

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Самолет касается земли с такой силой, что мужчина с трудом удерживает камеру в руках.

Пассажиру самолета авиакомпании Ryanair, который летел с Канарских островов в английский Лидс, удалось снять жесткую посадку самолета Boeing 737-800, пишет британский таблоид Daily Mail.

Видео захватило момент, когда самолет касается земли с такой силой, что мужчина с трудом удерживает камеру в руках. Слышны крики. По словам автора видео Крэйга Куллинана, эта посадка была худшей в его жизни.

Представители авиакомпании сообщили Daily Mail, что, хоть лайнер и садился в условиях перекрестного ветра, приземление прошло безопасно.

Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 1800 рейсов в сутки.