Заявления от клиентов БСБ Банка на возврат денег начинают принимать с 17 июля 17.07.2017, 8:44

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После приема документов средства вкладчику должны вернуть в течение 30 дней.

Заявления от клиентов БСБ Банка на возврат денег начнут принимать сегодня. Эту информацию подтвердил БелТА генеральный директор ГУ "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов" Валерий Телипко.

Банком-поверенным, осуществляющим выплату физическим лицам возмещения банковских вкладов (депозитов), определен Банк Москва-Минск. Банк-поверенный принимает заявления о выплате возмещения по установленной Агентством по гарантированному возмещению банковских вкладов форме.

"С 17 июля люди могут обращаться в отделения Банка Москва-Минск в Минске и Молодечно. Этот банк был утвержден как банк-поверенный, осуществляющий прием заявлений о выплате возмещения банковских вкладов, привлеченных ЗАО "БСБ Банк". Вкладчики приходят в банк с паспортом, проверяются паспортные данные, после этого распечатывается реестр обязательств БСБ Банка. Если все совпадает, гражданин пишет заявление о возврате денежных средств", - рассказал Валерий Телипко.

После приема документов средства вкладчику должны вернуть в течение 30 дней. В спорных ситуациях граждан будет принимать и Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (при изменении паспортных данных, несовпадении сведений граждан с информацией, предоставленной БСБ Банком). Физлица вправе будут обратиться за выплатой в течение двух лет, уточнил Валерий Телипко.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Беларуси с 26 июня отозвал лицензию ЗАО "БСБ Банк" в части отдельных банковских операций с физическими лицами. Такое решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в деятельности.