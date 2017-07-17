Facebook выпустит недорогие очки виртуальной реальности 1 17.07.2017, 9:26

2,351

Новое устройство сможет работать без привязки к смартфону, планшету или ПК.

Как сообщает Bloomberg, компания Facebook собирается выпустить при помощи одного из выкупленных ею стартапов Oculus VR беспроводную гарнитуру виртуальной реальности стоимостью 200 долларов.

Новое устройство сможет работать без привязки к смартфону, планшету или ПК. Таким образом производитель надеется занять нишу между бюджетными разработками, вроде подключаемых к смартфону Samsung Gear VR за 130 долларов и дорогих Oculus Rift, которые нуждаются в мощном "железе" и стоят около 400 долларов.

Очки виртуальной реальности получили кодовое название Pacific и будут оснащены мобильным процессором Qualcomm Snapdragon. Модель будет меньше и легче вышеназванных конкурентов. Производителем девайса может стать компания Xiaomi. Первые тесты Pacific начнутся в октябре 2017 года, а с началом 2018 года может начаться продажа очков по всему миру.