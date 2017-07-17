Bellingcat подтвердила вывод о причастности российского «Бука» к крушению MH17 7 17.07.2017, 9:50

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ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

К 3-летию катастрофы эксперты Bellingcat подготовили обобщенный доклад.

Российский "Бук" под номером 332, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, - это "единственный правдоподобный кандидат" на роль пусковой ракетной установки, сбившей Boeing, выполнявший рейс MH17.

Такой главный вывод приводится в обобщающем 72-страничном докладе экспертно-журналистской группы Bellingcat о крушении самолета "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины. Документ, приуроченный к трехлетней годовщине трагедии, опубликован на сайте группы в понедельник, 17 июля.

Как передает Немецкая волна, Bellingcat также подвергла критике версию российского концерна "Алмаз-Антей", который указывал, что малайзийский "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины.

Эти данные не подтверждаются ни свидетельствами очевидцев, ни информацией из открытых источников, ни технической оценкой Совета безопасности Нидерландов, подчеркивает Bellingcat.

"Никаких правдоподобных свидетельств" нахождения украинских "Буков" в районе катастрофы предоставлено не было, отмечается в докладе.

Версия Bellingcat

В обобщающем докладе Bellingcat воссоздается такая версия событий: 23-25 июня 2014 года 53-я зенитно-ракетная бригада перевезла технику по территории РФ на позиции близ украинской границы. Среди этой техники была и установка "Бук" с номером 332, впоследствии замеченная на Украине 17 и 18 июля 2014 года.

Утром 17 июля "Бук" выехал из Донецка на трейлере, направившись на восток по контролируемой сепаратистами территории, и достиг города Снежное. Затем "Бук" своим ходом прибыл в поле к югу от Снежного, откуда выпустил ракету, сбившую малайзийский пассажирский лайнер, выполнявший рейс MH17. Утром 18 июля установка была запечатлена на одном из видео к востоку от подконтрольного сепаратистам Луганска без одной ракеты. Вскоре после этого "Бук" был перевезен обратно в Россию, говорится в докладе Bellingcat.