Виктория Азаренко поднялась в теннисном рейтинге сразу на 482 места

Виктория Азаренко поднялась в теннисном рейтинге сразу на 482 места5
- 17.07.2017, 10:51
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После того, как на Уимблдоне белорусская теннисистка добралась до 1/8 финала, она занимает 201 место в рейтинге WTA.
В обновленном рейтинге Международной теннисной ассоциации белоруска Виктория Азаренко занимает 201 место. Месяц назад, после возвращения в большой теннис Вика стала всего лишь 683-й. Но благодаря успешному выступлению на Уимблдоне (белорусская теннисистка добралась до 1/8 финала), она совершила прыжок сразу на 482 места!
Новый рейтинг WTA опубликован утром в понедельник, передает "Еврорадио".
В женском разряде его — впервые в карьере — возглавляет чешская теннисистка Каролина Плишкова. Дальше идут румынка Симона Халеп и немка Ангелика Кербер.
Лучшая из белорусок — Александра Саснович — расположилась на 100-й строчке рейтинга.
В мужском рейтинге на первом месте британец Энди Маррей, второй — испанец Рафаэль Надаль. А швейцарец Роджер Федерер, в воскресенье выигравший Уимблдон в восьмой раз в карьере, потеснил с третьего места серба Новака Джоковича.