Виктория Азаренко поднялась в теннисном рейтинге сразу на 482 места 5 17.07.2017, 10:51

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ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

После того, как на Уимблдоне белорусская теннисистка добралась до 1/8 финала, она занимает 201 место в рейтинге WTA.

В обновленном рейтинге Международной теннисной ассоциации белоруска Виктория Азаренко занимает 201 место. Месяц назад, после возвращения в большой теннис Вика стала всего лишь 683-й. Но благодаря успешному выступлению на Уимблдоне (белорусская теннисистка добралась до 1/8 финала), она совершила прыжок сразу на 482 места!

Новый рейтинг WTA опубликован утром в понедельник, передает "Еврорадио".

В женском разряде его — впервые в карьере — возглавляет чешская теннисистка Каролина Плишкова. Дальше идут румынка Симона Халеп и немка Ангелика Кербер.

Лучшая из белорусок — Александра Саснович — расположилась на 100-й строчке рейтинга.

В мужском рейтинге на первом месте британец Энди Маррей, второй — испанец Рафаэль Надаль. А швейцарец Роджер Федерер, в воскресенье выигравший Уимблдон в восьмой раз в карьере, потеснил с третьего места серба Новака Джоковича.