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В Нью-Йорке белорусы сказали «Нет» диктатуре

  • 17.07.2017, 11:13

В США началась «Неделя порабощенных народов».

Акция проводится с 1959 г. Главная идея — привлечь внимание американского общества к положению народов, живущих в авторитарном или тоталитарном государстве, пишет «Белсат».

В акции приняли участие 60 человек.

В 1959 году президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон № 86-90, который объявил третью неделю июля «Неделей порабощенных народов».

В том же году Эйзенхауэр основал антикоммунистическое сплочение Национальный комитет порабощенных наций (по-англ .: National Captive Nations Committee).

Согласно Конгрессу США, к порабощенным нациям в 1959 были отнесены:

Польша (сейчас в ЕС)

Венгрия (в ЕС)

Литва (в ЕС)

Украина (стремится в ЕС)

Чехословакия (в 1993 г. разделилась на Чехию и Словакию — обе страны члены ЕС)

Латвия (в ЕС)

Эстония (в ЕС)

Беларусь

Румыния (в ЕС)

Восточная Германия (объединилась с Западной Германии)

Болгария (в ЕС)

Континентальный Китай

Армения

Азербайджан

Грузия

Северная Корея

Албания

Идель-Урал

Тибет

Казакия

Туркменистан

Северный Вьетнам


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