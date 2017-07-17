В Нью-Йорке белорусы сказали «Нет» диктатуре
- 17.07.2017, 11:13
В США началась «Неделя порабощенных народов».
Акция проводится с 1959 г. Главная идея — привлечь внимание американского общества к положению народов, живущих в авторитарном или тоталитарном государстве, пишет «Белсат».
В акции приняли участие 60 человек.
В 1959 году президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон № 86-90, который объявил третью неделю июля «Неделей порабощенных народов».
В том же году Эйзенхауэр основал антикоммунистическое сплочение Национальный комитет порабощенных наций (по-англ .: National Captive Nations Committee).
Согласно Конгрессу США, к порабощенным нациям в 1959 были отнесены:
Польша (сейчас в ЕС)
Венгрия (в ЕС)
Литва (в ЕС)
Украина (стремится в ЕС)
Чехословакия (в 1993 г. разделилась на Чехию и Словакию — обе страны члены ЕС)
Латвия (в ЕС)
Эстония (в ЕС)
Беларусь
Румыния (в ЕС)
Восточная Германия (объединилась с Западной Германии)
Болгария (в ЕС)
Континентальный Китай
Армения
Азербайджан
Грузия
Северная Корея
Албания
Идель-Урал
Тибет
Казакия
Туркменистан
Северный Вьетнам