В Березино при пожаре взорвался газовый баллон: погиб спасатель 7 17.07.2017, 11:19

Спасателю Дмитрию Неборскому было 40 лет.

17 июля в 00.14 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в Березино. Когда на место прибыли спасатели, веранда дома горела открытым пламенем, сообщает tut.by.

«Спасатели приступили к тушению, когда произошел взрыв газового баллона. Прапорщик внутренней службы Дмитрий Неборский в этот момент находился на позиции ствольщика на расстоянии нескольких метров от здания», — рассказали в МЧС.

Сразу после взрыва коллеги обнаружили спасателя лежащим на земле без сознания и начали его реанимировать. Дмитрий был доставлен в реанимационное отделение районной больницы, где позже скончался.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Погибшему спасателю было 40 лет. Более 10 лет, с 2006 года, он служил в МЧС.