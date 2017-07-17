Пять секретов магазинов Duty Free, о которых молчат продавцы 1 17.07.2017, 11:24

В народе Duty Free — это синоним выгодной покупки.

Действительно, расположение таких магазинов на нейтральных территориях вроде аэропорта избавляет их от оплаты пошлин, отчего позволяет найти дорогие бренды по низким ценам. Но мало кто знает, что бывает и наоборот.

AdMe.ru решил выяснить, на самом ли деле выгодно совершать покупки в Duty Free.

Да, пошлины такие магазины не платят, но есть один немаловажный нюанс: стоимость аренды в аэропортах крайне высокая, что вполне может перекрыть отсутствие пошлин, поэтому частенько цены в таких магазинах даже выше, чем цены товаров в обычных магазинах. Давайте рассмотрим примеры.

Фото: lancome

Духи Lancome Tresor in Love стоят $ 84 в официальном магазине (смотрите версию 75 мм), $ 82 в аэропорту Нью-Йорка, $ 114 в Дубае и $ 73 в Токио.

Фото: GUCCI

Flora by Gucci стоят $ 119 на официальном сайте, $ 145 в амстердамском аэропорту и всего $ 107 в Дели.

Многие люди закупаются в Duty Free, потому что думают, что в городе продается подделка, а в Duty Free — оригиналы. Бывший работник одного из аэропортовых беспошлинных магазинов рассказал, что иногда бывает так, что товар едет сначала к городскому официальному дистрибьютору, а уже потом забирают часть для Duty Free. То есть дистрибьютор на территории страны и в Duty Free у товара один.

Фото: depositphotos

Считается, что в Duty Free работают профессионалы. Но, по признанию той же сотрудницы, это совершенно не так. В основном там работают люди из близлежащих к аэропорту городов, так как в Duty Free обычно невысокие зарплаты, плюс ко всему там не может быть постоянных клиентов.

По статистике, покупки в Duty Free, как правило, больше спонтанны и импульсивны, нежели полезны. Покупают чаще всего алкоголь и сигареты в дорогу либо впрок, так как они не облагаются пошлиной. На третьем месте — парфюмерия. Все остальное — это то, что покупается без раздумий и четкой стратегии.

Несмотря на все недостатки, в Duty Free можно действительно сэкономить и совершить выгодные покупки. Дело в том, что цены в любом Duty Free зависят от двух условий: местоположения и курса местной валюты.

Например, технику выгоднее покупать в Азии и США, парфюмерию — в Западной Европе. Пример — часы Samsung Gear Fit, которые в обычном магазине стоят $ 216.

Фото: samsung

В помощь любителям путешествий и шопинга европейские аналитики составили рейтинг, в каких странах и сколько можно сэкономить (процент экономии рассчитывался от стоимости тех же вещей в городских магазинах):

- Франция, Лион, аэропорт Сент-Экзюпери — 11,9 %

- Франция, Париж, аэропорт Шарль-де-Голль — 11 %

- Нидерланды, Амстердам, аэропорт Схипхол — 6 %

- Германия, аэропорт Франкфурта — 5,6 %

- Великобритания, Лондон, аэропорт Гатвик — 5 %

- Испания, аэропорт Барселоны — 5 %

- Испания, Мадрид, аэропорт Барахас — 4,7 %

- Италия, Рим, аэропорт Фьюмичино — 4,7 %

- Германия, Берлин, аэропорт Шёнефельд — 4,6 %

Таким образом, в Duty Free можно не только безрассудно потратить деньги перед путешествием, но и сделать очень выгодные покупки, при условии что вы знаете, что вам нужно. И лучше заранее смотреть цены в интернете!