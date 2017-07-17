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Лукашенко: Мы с РФ будем защищать западные рубежи «союзного государства»

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  • 17.07.2017, 12:23
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ФОТО: SASHA GUSOV

Диктатор вновь заговорил о мнимых «агрессорах» на западном направлении.

— В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов, — начал Лукашенко, сообщает БелТА.

По его словам, задача дипломатии — создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов:

— Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене.

Прозвучало, что за время существования ОДКБ создана многофункциональная структура, имеющая действенный инструментарий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам:

— Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств. При этом не только с военной точки зрения, но и с политической.

Неделей ранее Лукашенко встречался с руководителями оборонных ведомств государств — членов ОДКБ.

— Вы прекрасно знаете, что Беларусь и в рамках «союзного государства», и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси, и вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией. У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях, — отметил он, рассказав, как будут проводиться учения «Запад-2017».


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