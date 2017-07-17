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Синоптики рассказали о погоде на неделю

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  • 17.07.2017, 12:29
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На этой неделе в Беларуси будет преобладать умеренно теплая погода.

Лишь во второй половине недели в южных районах страны температурный фон повысится. Не обойдется и без локальных кратковременных дождей. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

18 июля, во вторник, под влиянием малоактивных фронтов, в отдельных районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8…14 °С, максимальная днем от +19 °С на севере до +25 °С на юге страны.

В среду, 19 июля, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-восточной половине страны в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…12 °С, максимальная днем из-за облаков не выше +17…24 °С.

В четверг, 20 июля, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…14 °С, максимальная днем +19…26 °С, по юго-западу республики до +28 °С.

21 июля, в пятницу, в отдельных районах Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, днем грозы. Температура воздуха минимальная ночью +8…15 °С, максимальная днем +20…27 °С; по юго-западу страны теплее — ночью +16…18 °С, днем воздух прогреется до +28…30 °С.


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