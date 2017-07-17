В Брюсселе стартует первый раунд переговоров о Brexit 17.07.2017, 12:36

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Дэвид Дэвис и Мишель Барнье

фото: ЕРА

Делегации Великобритании и ЕС в течение четырех дней обсудят финансовые и торговые вопросы соглашения.

Министр Великобритании по выходу страны из ЕС Дэвид Дэвис и глава переговорной группы Евросоюза Мишель Барнье сегодня, 17 июля, проведут в Брюсселе встречу, которая ознаменует начало первого раунда переговоров о Brexit. Переговоры двух делегаций продлятся четыре дня, сообщает Reuters (перевод - liga.net).

"Мы неплохо начали в прошлом месяце и на этой неделе перейдем к сути вопроса. Защита прав всех наших граждан является для меня приоритетом в этом раунде, и я понимаю, что в этом мы должны добиться реального прогресса", - сказал Дэвис перед встречей.

Его офис назвал предложение по правам граждан ЕС в Великобритании после Brexit, сделанное официальным Лондоном в прошлом месяце, "справедливым и серьезным", хотя Барнье отверг его как не отвечающее требованиям Европейского Союза.

В ходе переговоров рабочие группы сосредоточатся на трех направлениях - права граждан; требование Брюсселя к Великобритании выплатить около €60 млрд для покрытия текущих бюджетных обязательств ЕС; другие вопросы, в частности, что произойдет с британскими товарами в магазинах ЕС в день Brexit.

Четвертой темой переговоров станут проблемы в Северной Ирландии, которые возникнут после установления сухопутной границы между этой британской провинцией и страной-членом ЕС Ирландией. Некоторые из них касаются ясности в будущих торговых отношениях, отмечает Reuters.

Завершится первый раунд переговоров пресс-конференцией, запланированной на четверг, 20 июля.

11 июля 2017 года сообщалось, что Европарламент угрожает наложить вето на переговоры о Brexit, требуя предложить другие условия для граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании.