Семь «горящих туров»: куда можно дешево улететь из Минска? 4 17.07.2017, 13:11

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Фото: FrolovaElena/Depositphotos

Вторая половина июля неожиданно охарактеризовалась выбросом на рынок некоторого количества спецпредложений.

Прямо сейчас операторы готовы отправить туристов на Кипр, в Грузию, Болгарию и Черногорию по весьма приятным ценам. Помимо пакетных туров, среди «горящих» можно найти и просто авиабилеты. Причем, и то и другое – по отличной (для самого разгара сезона) стоимости. Проанализировав предложения туркомпаний, tio.by собрал список из семи «горящих туров» на июль.

1. Авиабилеты в Болгарию за 195 евро

Так, на рынке появились предложения авиабилетов в Варну и Бургас по стоимости 195-210 евро на человека. Данным предложением точно стоит воспользоваться тому, кто предпочитает жить в частных апартаментах и настроен на самостоятельный поиск жилья. В наличии у операторов по Болгарии есть вылеты с 20 по 31 июля. Время на отдыхе – от 7 до 20 ночей.

2. Тур в Болгарию за 302 евро

Если вам не хочется заниматься «самодеятельностью», то возможно, вам приглянутся пакетные туры в Болгарию по стоимости от 302 евро на человека. Помимо Минска, есть варианты для жителей Витебска, Могилева и Гомеля. Правда, определяться придется очень быстро – вылеты намечены на 18, 19 и 21 июля.

- Вылет из Витебска

c 18.07 по 28.07 - 10 ночей от 316 € на туриста

- Вылет из Минска

18.07 - 14 ночей от 365 € на туриста

- Вылет из Могилева

c 21.07 по 01.08 - 11 ночей от 302 € на туриста

- Вылет из Гомеля

с 19.07 на 7 ночей от 311 € на туриста

3. Тур в Турцию («все включено») за 473 доллара

Прекрасная солнечная погода и ласковое море ждут тех, кто готов отправиться в Турцию. Отличный вариант на турецкую тему: вылет из Минска – 30 июля, возвращение – через неделю. Отели 3-4*. Формат отдыха – «все включено»!

Цены на отели 3*– от 947 долларов на двоих.

Цены на отели 4* – от 1600 долларов

4. Авиабилет в Грузию за 195 евро

Билет в Грузию - всего за 195 евро? Согласитесь, это просто мечта! Вылет из Минска – 23 июля, возврат – 2 августа. Цена –195 евро. Приятный бонус к покупке авиабилета – бесплатный трансфер из аэропорта Кутаиси до Батуми. А там уже шашлык, вино, чача, теплое море – в общем, Грузия во всей красе!

В «оферту» входит перелет авиакомпанией МАУ: Минск-Киев-Кутаиси-Киев-Минск и автомобильный трансфер до Батуми и обратно. Кстати, можно заказать тур и с отелем – одноместный номер в отеле Казбеги 3* будет стоить 595 евро.

5. Горящий тур в Батуми за 725 долларов

Для примера еще одно «грузинское» предложение: вылет в Батуми 19 июля на 11 ночей. Отдых в трехзвездочном отеле прямо на берегу моря. Стоимость номера с завтраками – 1190 долларов на двоих.

6. Авиабилеты на Кипр от 150 евро

Отпуск на острове – ну что может быть романтичней? А если этот остров еще и называется Кипром, то стоит бежать за чемоданом. Потому что цена на авиабилеты на 18 июля просто фантастическая – 150 евро. И это прямой перелет в Ларнаку (и обратно) на крыльях любимой «Белавиа». Жилье придется искать уже по прилету – главное найдите бесплатный вай-фай или купите сим-карту в аэропорту.

7. Тур в Черногорию за 482 евро

Почем нынче Черногория? Из горящих предложений нам на глаза попались следующие варианты:

482 евро на человека – трехместное размещение.

554 евро на человека – двухместное размещение.

Проживание в апартаментах в апартаментах в Будве. Вылет – 24 июля на 8 ночей. Виза не нужна!